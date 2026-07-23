Česko zůstává „umírněným“ inovátorem, říká nový report. V důležité oblasti má největší propad v EU

Česko se v inovacích dlouhodobě drží v evropském podprůměru, podle letošního reportu European Innovation Scoreboard zůstává země v kategorii takzvaných „Moderate Innovators“, tedy umírněných inovátorů. Je to třetí ze čtyř kategorií, kterou report stanovuje. V některých ukazatelích země ztrácí. Nejvýraznější propad zaznamenalo v oblasti investic firem do výzkumu a inovací. Meziročně se jeho skóre v této kategorii snížilo o 34 procentních bodů, což byl největší pokles ze všech zemí Evropské unie.
Česko si pohoršilo v ukazateli financování a podpory inovací, který sleduje mimo jiné veřejné výdaje na výzkum a vývoj, venture kapitál nebo přímou a nepřímou státní podporu firemního výzkumu. Slabší investice se odrážejí i v inovační aktivitě malých a středních firem, která je podle reportu slabá. Podprůměrná je i oblast takzvaných intelektuálních aktiv, tedy mimo jiné patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů.
Země se zlepšuje v oblasti lidských zdrojů (meziročně o 10,5 procentního bodu posílila) a ještě výraznější růst report zaznamenal u produktivity zdrojů a práce. Vede se jí i v otázce toho, jak atraktivní jsou výzkumné systémy.
Nejlépe podle reportu inovuje Švédsko, nejhůř si vede Rumunsko. V kategorii umírněných inovátorů se těsně nad Českem umístily Litva a Slovinsko, hned pod ním pak Řecko a Maďarsko.
Podobné závěry uvádějí i data Deloitte, která hovoří o tom, že Česko sice inovuje, v regionu přesto proti ostatním ztrácí.