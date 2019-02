 »  Český Beat Saber je nejlepší VR hrou na D.I.C.E. Awards, pochválil jí John Carmack

Jan Sedlák

Český Beat Saber sice neproměnil nominaci na nedávných The Game Awards, nyní se mu ale podařilo zabodovat na obdobných cenách. V kategorii „Immersive Reality Game of the Year“ vyhrál ocenění za nejlepší VR nebo AR hru roku na předávání D.I.C.E. Awards. Soutěž od roku 1997 pořádá Academy of Interactive Arts & Sciences.

Beat Saberu se podařilo porazit tituly Sprint Vector, Transference, Moss a Astro Bot Rescue Mission, se kterým tuzemské dílo dříve prohrálo v The Game Awards. Vůbec největší úspěch letos zaznamenal God of War, který vyhrál devět celkových 23 kategorií, včetně celkové hry roku.

Na show v Las Vegas ocenění za pražské studio Beat Games převzal Jaroslav Beck, který pro Beat Saber vytváří hudbu (náš rozhovor). Na Twitteru následně hru pochválil zakladatel id softwaru a tvůrce her Wolfenstein 3D, Doom nebo Quake John Carmack. „Zasloužené!“ uvedl Carmack, který nyní působí jako technický šéf ve firmě Oculus.