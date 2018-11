 »  Český Beat Saber získal nominaci na „herních oscarech“ The Game Awards

Jan Sedlák

Česká hra Beat Saber od společnosti Beat Games (Hyperbolic Magnetism) si připsala další úspěch. V kategorii nejlepší hry pro virtuální a rozšířenou realitu byla nominována v rámci letošního ročníku prestižních The Game Awards. Z českých her letos nebyla nominována žádná další, ani Kingdom Come: Deliverance.

Beat Saber má ve své kategorii čtyři další konkurenty, konkrétně Astro Bot Rescue Mission, Firewall Zero Hour, Moss a Tetris Effect. Hlasování je veřejné a živý přenos z vyhlašování proběhne 6. prosince. Akci lze sledovat živě.

The Game Awards jsou takoví „herní oscaři“, jejichž součástí je závěrečná show, kde jsou zároveň představovány novinky, trailery a podobně. Součástí poradního sboru jsou třeba šéfové Xboxu, Nintenda, Ubisoftu, Tencentu nebo Hideo Kojima.

Beat Saber se mimo jiné 20. listopadu dostane také na platformu PlayStation VR. Beat Games se vedle toho pustili i do výroby stojanů do arkádových heren, se kterými se snaží uspět zejména v Asii.

