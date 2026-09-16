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Český Deepnote se dostal zkratkou přímo do ChatGPT. OpenAI ho přidalo mezi nástroje svého AI agenta

Iva Brejlová
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Jakub Jurových, Deepnote Autor: Deepnote
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OpenAI přidává do svého pracovního ChatGPT možnost pracovat s daty uloženými v Deepnote, tedy ve startupu, který založil Jakub Jurových a jenž vyrostl z Prahy. ChatGPT může v Deepnote vytvářet a spouštět notebooky, kontrolovat jejich výstupy a pracovat s existujícími analýzami.

Přímo v ChatGPT je tak možné se zeptat například na to, proč firmě minulý kvartál klesly tržby, chatbot se podívá do dat přes Deepnote, provede analýzu, vytvoří grafy a ukáže, které části byznysu stojí za změnou. Deepnote tedy není v ChatGPT jen databáze, ze které si AI čte, naopak může v Deepnote vytvářet a spouštět projekty, kontrolovat výstupy a pracovat s existujícími analýzami. Přes startup může dostat přístup k datům a informacím, které firma používá při své běžné práci. Uživateli tak dovoluje například požádat o analýzu konkrétní části firemních dat, ten je přitom nijak neexportuje a nenahrává.

Deepnote je dostupný jako plugin a podle veřejně dostupného katalogu OpenAI zatím jediným českým projektem, který získal vlastní nativní integraci v ChatGPT Work. Startup Jakuba Jurových se tak zařadil po bok globálních datových platforem jako Snowflake, Databricks, Power BI nebo Tableau, což jsou projekty a společnosti o hodnotě několika desítek miliard dolarů, které patří mezi největší světové hráče v oblasti práce s daty.

Startup vznikl v roce 2019 a původně vyvíjel prostředí pro společnou práci s daty a jejich analýzu, postupně se posunul směrem k pracovnímu prostředí, kde spolupracují lidé a AI agenti. Dostal se do amerického akcelerátoru Y Combinator a své hlavní sídlo z Prahy přestěhoval do Spojených států. Vývojový tým a hlavní sídlo pro Evropu si ale v Praze ponechává. V roce 2022 firma oznámila investici 20 milionů dolarů od fondů, jako jsou například Index Ventures a Accel.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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