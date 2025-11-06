Lupa.cz  »  Češi chtějí nahradit stárnoucí datový standard Jupyter. Software Deepnote je nyní zdarma jako open source

Češi chtějí nahradit stárnoucí datový standard Jupyter. Software Deepnote je nyní zdarma jako open source

Jan Sedlák
Dnes
Jakub Jurových, Deepnote Autor: Deepnote

Pražský startup Deepnote chce přinést svěží vítr do práce s datovými poznámkami. Už nějakou dobu vyvíjí cloudovou platformu pro datové vědce, kterou lze ve svém oboru přirovnat k Google Docs. Technologie Deepnote byly tento týden vydány jako open source a firma je označuje jako nástupce stárnoucího Jupyteru, který dlouhá léta platí za oborový standard.

Jupyter má řadu omezení, například v uživatelské nepřívětivosti a podobně, zatímco Deepnote cílí na spolupráci více uživatelů, integraci s dalšími nástroji, zapojení AI nebo škálování. Dle Deepnotu svého času odvedl důležitou práci.

Zakladatel Jupyteru Jakub Jurových uvedl, že pozoruje odchody velkých firem od Jupyteru a že vývoj tohoto pionýrského nástroje ustrnul. “Single player notebooky byly skvělé v roce 2013,” napsal startup.

Open source Deepnote je k dispozici na GitHubu. Rozšíření pro VSCode je tady. Dokumentace včetně návodu na migraci z Jupyter Notebook (.ipynb) na Deepnote je pak zde. Deepnote lze nainstalovat lokálně a používat například v Cursoru nebo JupyterLabu. K dispozici je přes 60 datových integrací, export do formátu kompatibilního s .ipynb. K dispozici je možnost nahrát projekty na Deepnote Cloud.

Deepnote už má přes půl milionu uživatelů (Tesco, SoundCloud a další). Startup má na investicích 23,8 milionu dolarů, mezi investory jsou třeba Index Ventures nebo Accel. Firma před časem udělala první akvizici s tím, že chce do práce s daty přinést podobnou revoluci jakou přinesl Excel do práce s tabulkami před 40 lety.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

