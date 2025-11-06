Češi chtějí nahradit stárnoucí datový standard Jupyter. Software Deepnote je nyní zdarma jako open source

Pražský startup Deepnote chce přinést svěží vítr do práce s datovými poznámkami. Už nějakou dobu vyvíjí cloudovou platformu pro datové vědce, kterou lze ve svém oboru přirovnat k Google Docs. Technologie Deepnote byly tento týden vydány jako open source a firma je označuje jako nástupce stárnoucího Jupyteru, který dlouhá léta platí za oborový standard.
Jupyter má řadu omezení, například v uživatelské nepřívětivosti a podobně, zatímco Deepnote cílí na spolupráci více uživatelů, integraci s dalšími nástroji, zapojení AI nebo škálování. Dle Deepnotu svého času odvedl důležitou práci.
Zakladatel Jupyteru Jakub Jurových uvedl, že pozoruje odchody velkých firem od Jupyteru a že vývoj tohoto pionýrského nástroje ustrnul. “Single player notebooky byly skvělé v roce 2013,” napsal startup.
Open source Deepnote je k dispozici na GitHubu. Rozšíření pro VSCode je tady. Dokumentace včetně návodu na migraci z Jupyter Notebook (.ipynb) na Deepnote je pak zde. Deepnote lze nainstalovat lokálně a používat například v Cursoru nebo JupyterLabu. K dispozici je přes 60 datových integrací, export do formátu kompatibilního s .ipynb. K dispozici je možnost nahrát projekty na Deepnote Cloud.
Deepnote už má přes půl milionu uživatelů (Tesco, SoundCloud a další). Startup má na investicích 23,8 milionu dolarů, mezi investory jsou třeba Index Ventures nebo Accel. Firma před časem udělala první akvizici s tím, že chce do práce s daty přinést podobnou revoluci jakou přinesl Excel do práce s tabulkami před 40 lety.