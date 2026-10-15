Český konkurent ChatGPT získal statisíce uživatelů a bude mít nové funkce. Co už za vás vyřeší?

Umělou inteligenci Seznam AI už každý týden používají vyšší statisíce uživatelů. Chatbot postavený na jazykovém modelu SeLLMa, který si největší internetová firma v Česku sama vyvíjí, týdně odbaví nižší miliony konverzací.
“Díky technologickému vylepšení nyní navíc (Seznam AI) poskytuje odpovědi dvakrát rychleji než před čtvrt rokem. Veškerá data přitom zůstávají v České republice. Rozvoj je založený na vlastních technologiích Seznamu, datech z jeho služeb, ale i z ostatních zdrojů z internetu,” informovala společnost.
Seznam AI se prosazuje mimo jiné díky postupné integraci do služeb Seznamu. Umělá inteligence už je propojená s vyhledáváním, Zboží.cz, Firmy.cz a televizním programem a nově přibyly Sreality.cz. Do konce roku přibydou Mapy.com, Kupi.cz, Sauto.cz a horoskopy. V těchto službách se tak lze doptávat na podrobnosti, vysvětlení, kontext k inzerátům a podobně, a to pomocí přirozeného slova.
“Seznam AI staví na propojení jednotlivých služeb a dat, které Seznam dlouhodobě vytváří a spravuje, ale i na ostatních zdrojích z internetu. Uživatel tak nemusí informace hledat postupně na několika různých místech. Stačí popsat, co potřebuje, a Seznam AI dokáže využít relevantní informace napříč svým ekosystémem a předložit je v přehledné podobě,” uvedla firma.
Seznam AI je provozovaná v datových centrech společnosti v Česku. Firma do nich postupně kupuje nové servery s AI čipy Nvidia. Chystá se také výstavba třetího datacentra nedaleko Prahy, Seznam chce získat několik megawattů.