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Český operátor spouští levnější konkurenci Applu či Googlu pro ukládání obrázků a dokumentů v cloudu

Jan Sedlák
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O2 Můj Cloud Autor: O2
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Český mobilní operátor O2 spouští něco, co by šlo nazvat konkurencí pro Apple iCloud, Google Drive a další podobné služby pro ukládání souborů v cloudu. Novinka se jmenuje O2 Můj Cloud a má fungovat jako osobní cloudové úložiště.

O2 Můj Cloud funguje skrze mobilní aplikaci pro Android a iOS, ke stažení je zdarma. Služba se aktivuje v nastavení Moje O2. Je nutné vlastnit mobilní hlasový tarif O2.

Samotný Můj Cloud je placený, firma nabízí měsíc zdarma. K dispozici jsou dva tarify. Základní nabízí 300 GB prostoru za 59 korun měsíčně. Vyšší verze má 2 TB a stojí 99 korun měsíčně. Například oproti iCloudu jde o cenově zajímavější řešení, byť ostatní služby nabízí integraci s dalšími funkcemi, aplikacemi a podobně.

“Můj Cloud automaticky třídí fotografie a díky chytrým funkcím umožňuje vyhledávat podle obličejů, míst nebo objektů. Uživatel tak může mezi tisíci snímků rychle najít například fotografie z konkrétní dovolené nebo rodinné oslavy. Lze je také uspořádat přehledně do alb. Jednotlivé soubory i alba je možné jednoduše sdílet s rodinou a dalšími blízkými prostřednictvím odkazu, a to v původní kvalitě,” shrnul operátor.

“Do O2 Můj Cloud si zákazníci mohou ukládat nejen fotografie a videa, ale také hudbu a důležité dokumenty – například smlouvy, účtenky, záruční listy, školní nebo pracovní soubory či naskenované doklady. Mají je tak bezpečně na jednom místě a mohou k nim jednoduše přistupovat z telefonu, tabletu nebo počítače,” doplnil O2.

“O2 Můj Cloud umí také na pár kliknutí převést vyfocený dokument do PDF, nabízí Trezor pro citlivé soubory nebo nástroje pro úpravu fotografií, tvorbu fotokoláží a videí.”

Podpora ke službě je v češtině. Poplatek za službu je součástí faktury od O2. Datacentra jsou v Evropské unii, O2 si provozuje vlastní.

Jak vypadá mobilní vysílač O2 složený v kufru:

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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