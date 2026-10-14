Mobilní vysílač teď jde složit do kufru a rozjet za pár minut. Novinka může zachraňovat Česko v krizích

Postupná miniaturizace výpočetní techniky je nevyhnutelná. To, co dříve zabralo několik rozvaděčů, se časem smrskne do jednoho malého čipu. Aktuální projekt českého operátora O2 ještě tak daleko není, ale i tak jde o pokrok. Operátor je schopný složit mobilní vysílač včetně jeho jádra do dvou kufrů. Ty může přivézt na libovolné místo a po vybalení do deseti minut rozběhnout 5G síť. Instalace zvládne venkovní prostředí včetně deště.
O2 touto technologií cílí z velké části na státní sektor, zejména armádu nebo záchranné složky. Tyto jednotky budou moci vyrazit na potřebné místo a velmi rychle si tam rozjet privátní síť 5G, včetně napojení či náhrady vysílaček (Tetra a další). Integrovat lze i telefonní ústředny a SIP a zprovoznit internet věcí pomocí standardu RedCap.
Prostřednictvím takové sítě lze řešit komunikaci, senzory, ovládání dronů a další operace. Podle O2 je v Česku potenciál prodat státní sféře přes sto kusů. Ideální stav je státu dodat asi 400 jednotek, což by mělo stačit k pokrytí případných přírodních katastrof a výpadků signálu. Kufry lze připravit i jako instalaci přímo do vozidel, která už armáda a další složky vlastní.
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Nová mobilní technologie zároveň může posloužit jako součást diskuse o vyhrazení části spektra pro celoplošné privátní sítě. Operátoři vedou debaty s ministerstvem vnitra. Jde o pokračování aktivit kolem projektů jako BIVOJ nebo státní operátor, které byly s novou vládou revidovány.
Operátor chce ale prodávat i soukromému sektoru. 5G kufry zvládnou zároveň provozovat jak privátní, tak tradiční veřejnou síť. Obě umí běžet zároveň. S kolizí frekvencí by neměl být problém. Pokud jde o veřejnou síť, core případné kolize vyřeší. U privátní instalace dostane roli GPS, díky níž dojde k synchronizaci a vysílání ve stejných časových slotech.
Omezený dosah signálu
Zřejmě největší limitací bude dosah signálu. Stropem je rádius zhruba dvou kilometrů, pokud bude anténa v dobré výšce. Ideální je umístit ji alespoň na střechu dodávky, případně na ještě výše postavenou lokalitu. 5G kufry zároveň aktuálně nejsou připraveny pro jinou síť než je ta od O2.
Instalace zvládne až tisíc připojených aktivních SIM karet, registrovaných jich může být více. Mobilní vysílač rozložený z kufrů má spotřebu 300 až 400 wattů, což je méně, než dnešní výkonnější osobní počítače. Standardní napájení je přes 230 voltů, lze ale využít i 48, případně 24 voltů.
5G kufry O2 se skládají z jádra sítě (core) a bezdrátové částí (RAN) čítající antény a základnovou stanici. Jde o kompletní mobilní síť s možností lokálního provozu. Instalaci lze bez větších problémů naskládat do běžného osobního automobilu. Součástí není záložní zdroj, ale vysílač se dá napájet z auta.
Anténní sestava vysílá ve frekvencích 2,6 (b7) a 3,7 GHz (n78), použít lze bloky 40, 60 a 100 MHz. Nasazeny jsou technologie firmy Ericsson. Jednotka baseband se na jádro sítě připojuje optickým či ethernetovým kabelem. Využít lze i rádiové pojítko pro získání konektivity.
Core čítá dva servery, standardně Supermicro, případně Dell. První obsluhuje standalone jádro v 3GPP Release 16+ (17 je v přípravě). O2 v tomto případě používá technologii od společnosti Druid a nikoliv Nokia, kterou si operátor zvolil pro provoz standalone jádra u běžné mobilní sítě. “Ceny velkých dodavatelů na tento případ užití nevychází dobře. Druid má naopak dobrou cenu, navíc je na tom technicky stejně, někdy lépe,” uvedl Michal Hozák z O2. “Velcí hráči používají řadu funkcí, které u malých sítí nejsou potřeba, třeba billing.”
Druhý server slouží jako aplikační. Určený je k běhu aplikací typu push-to-talk, streaming videa, MDM, mapové podklady a tak dále. Je to součást širšího konceptu označovaného jako edge computing. 5G kufr s corem obsahuje i switching (O2 prezentuje MikroTik, ale lze tam dále výrobce dle libosti) nebo vzdálená správa.
Vlastní správa, vlastní klíče
Zákazníci si síť mohou spravovat sami. Nemusí být připojená k internetu a i přesto lze dělat správu SIM karet, nastavovat výkon rádií a tak dále. Zároveň je možné si od O2 zajistit službu vzdálené správy, v takovém případě se využijí modemy.
Do coru lze nahrát vlastní klíč, k němuž operátor nebude mít přístup. Tento klíč lze měnit v případě, že by došlo ke kompromitaci. To by armádě a spol. mělo zajistit vysokou bezpečnost. O2 k systému umí dodat notebook s čtečkou SIM karet, do nichž lze klíče “vypalovat”.
Jako autentizační metoda se využívá TUAK, která má v budoucnu být připravena na kvantové šifry. Není to ovšem tradiční postkvantové šifrování (PQC), které už má standardy NIST a které se postupně nasazuje. Pro maskování identity uživatelů lze nasadit SUCI (šifrování IMSI).
O2 nabízí dva prodejní modely. Je možné předplatné (pronájem) za nižší desítky tisíc korun měsíčně, takže na začátku nejsou nutné vyšší kapitálové pořizovací výdaje. Technologii si ale lze koupit do vlastnictví za jednotky milionů korun (plus služby). Zejména státní sektor preferuje druhou variantu, i kvůli tomu, že dotační tituly jsou nastaveny tímto způsobem. Naopak komerční sektor oceňuje spíše formu služby.
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