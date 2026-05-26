Nemělo to myšlenku a nedostávalo se mi odpovědí. Stát předělá plány na vlastního operátora a sjednotí sítě

Stát přehodnotil dřívější plány na vybudování vlastního virtuálního mobilního operátora. Jak jsme na Lupě psali, ministerstvo vnitra na něj vyčlenilo skoro půl miliardy korun s tím, že se postaví jádro samotné sítě pro policii, hasiče, záchranky nebo subjekty krizového řízení. Současný vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka Lupě řekl, že projekt zadal k přepracování.
Rozhodnutí postavit státní jádro mobilní sítě bylo podle Klučky postaveno na dostupnosti dotací z programu IROP. Ale chyběl plán, co bude dál a jak se bude řešit chod a udržitelnost takové sítě. “Nedostávalo se mi odpovědí,” uvedl Klučka.
“Bylo to naplánováno nekoncepčně a bez dotažené myšlenky,” navázal digitální zmocněnec. Podle něho se na to vnitro dříve vrhlo s přístupem “teď jsou k dispozici nějaké peníze”.
“Určil jsem nové zadání, v rámci něhož požaduji komplexní řešení, jak se státní komunikace skrze hlas či data má řešit,” dodal k tématu Klučka.
Státní operátor má podle něj úzkou vazbu na projektu BIVOJ, o němž jsme na Lupě rovněž informovali. Tam se také začíná jinak. “Opět se mi nedostávalo odpovědí. Aktivity jsme museli restartovat. Začínáme téměř od nuly,” konstatoval zmocněnec.
Původním cílem Bivoje bylo vybudovat jednotnou datovou komunikační síť pro stát. Na projektu se podílelo více organizací, ale celková myšlenka nebyla moc jasná a koncepční. Podle Klučky má být nový Bivoj sada projektů, které mají rozšířit a zrobustnit bezpečnost základní komunikační infrastruktury státu.
“Po desítkách let se provede jednotná pasportizace sítí,” popsal Lupě Klučka. Stát má vytvořit jednu mapovou vrstvu sítí, které má k dispozici, což zahrne například infrastrukturu ČD-Telematiky, ministerstva vnitra (včetně ITS NGN), komunikační prvky ministerstva obrany a tak dále. Mapa má řešit hustotu sítí, jejich stáří a podobně. Pak vznikne celkový obraz toho, co stát má včetně identifikace slabých míst. Na základě toho se navrhne, kde posílit spoje, co obnovit a kde například instalovat novou rádiovou konektivitu.
Součástí Bivoje mají být i další dílčí projekty jako například státní alternativa k aplikací jako WhatsApp, Signal, Telegram a podobně (více píšeme zde). Vzniknout má i bezpečná DNS.