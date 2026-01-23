Lupa.cz  »  Stát chystá vlastního mobilního operátora, dá na něj skoro půl miliardy

Stát chystá vlastního mobilního operátora, dá na něj skoro půl miliardy

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Strakova akademie, Vláda ČR Autor: Miloslav Rejha, CC BY-SA 3.0

Stát chce vybudovat vlastního virtuálního operátora pro sítě LTE a 5G. Ten by měl poskytovat vysokorychlostní datové a hlasové služby zejména pro složky integrovaného záchranného systému (policie, záchranky či hasiči) a zároveň pro subjekty takzvaného krizového řízení. Stavět by se mělo jádro sítě (core).

Ministerstvo vnitra, které bude na akci dohlížet, k projektu virtuálního operátora vypsalo výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Kódové označení je SVOP-Jádro. Na webu IROPu se píše o celkových nákladech 449 800 634 korun, přičemž necelých 153 milionů má jít ze státních peněz a skoro 300 milionů z evropských dotací.

“Předmětem projektu SVOP-Jádro je vybudování klíčové infrastruktury jádra sítě LTE/5G umožňujícího realizaci dlouhodobě udržitelného řešení poskytujícího bezpečné mobilní vysokorychlostní datové a hlasové služby umožňující přístup ke kritickým aplikacím pro složky IZS a subjekty krizového řízení. Řešení bude mít cílovou podobu Státního virtuálního operátora (SVOP) poskytujícího komunikační služby dostupné i v krizových stavech dle definovaných parametrů SLA,” píše vnitro ve výzvě.

“Konečným stavem po realizaci projektu je existence plně funkční infrastruktury jádra sítě LTE/5G poskytující telekomunikační služby prostřednictvím státního virtuálního operátora SVOP. Realizací projektu dojde k zajištění přístupu k aplikacím potřebným pro výkon služby a řešení krizových situací s využitím vysokorychlostních datových služeb, optimalizaci nákladů na komunikační služby a zařízení díky využití standardizovaných technologií a eliminaci vendor lock-in a k zajištění vysoce dostupného a kyberneticky odolného komunikačního prostředku pro přístup ke službám CMS, neveřejným službám složek IZS a subjektů krizového řízení,” doplnil resort.

Stát s něčím jako vlastním operátorem koketuje už delší dobu. Na Lupě jsme před pár měsíci psali o chystaném projektu BIVOJ pro zabezpečenou komunikaci klíčových institucí pro chod státu.

Chystá se revoluce ve veřejném IT a komunikacích. Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj Přečtěte si také:

Chystá se revoluce ve veřejném IT a komunikacích. Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Trump chce „nejlepší ledoborce na světě“. Navzdory zákonům je nakoupí z Finska

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Sídlo startupu v Česku se nenosí

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).