Český plicní ventilátor CoroVent získal certifikaci amerického úřadu FDA

Plicní ventilátor, který vznikl v rámci projektu pražského ČVUT a iniciativy COVID19CZ, má za sebou důležitý krok na cestě na světové trhy. Získal certifikát Emergency Use Authorization (EUA) amerického úřadu Food and Drug Administration (FDA), který mu otevírá brány do zemí mimo EU. ČVUT o tom informovalo v tiskové zprávě.

„Za 161 dní od startu vývoje na ČVUT má CoroVent certifikaci od americké FDA a může být nasazen v USA a všude tam, kde je uznávána, tedy všude mimo EU. S americkou certifikací můžeme začít export,“ říká k certifikaci rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Přístroj začala na jaře sériově vyrábět firma MICo, ale bez certifikace nebyla jeho cesta k zákazníkům jednoduchá. „Absence FDA certifikace se totiž ukázala být naprosto zásadní a několik potenciálně velmi zajímavých a lukrativních obchodů jsme kvůli tomu skutečně nerealizovali. Proto jsme společně s ČVUT vynaložili obrovské úsilí k jeho získání,“ podotýká její majitel Jiří Denner.

Americký certifikát umožňuje použití CoroVentu v nouzových situacích, nejde ale o standardní certifikaci určenou pro běžné používání v nemocnicích. „O takovou certifikaci usilujeme, ale je to doslova běh na dlouhou trať. V současné době je přístroj certifikovaný pro použití v urgentních případech a celá řada zemí už tento certifikát považuje za dostačující záruku funkčnosti a bezpečnosti přístroje,“ dodává.

Na vývoj a výrobu CoroVentu se v crowdfundingové sbírce na serveru Donio podařilo během dvou týdnů vybrat 22 milionů Kč. Prvních 12 milionů Kč přispěvatelé věnovali za pouhých 24 hodin.