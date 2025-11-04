Lupa.cz  »  Český rozhlas mění zpravodaje v USA, post převezme Ciglerová. Posiluje také investigativní tým

Filip Rožánek
Dnes
Jana Ciglerová Autor: Český rozhlas
Jana Ciglerová

Novou zahraniční zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech se od 1. dubna 2026 stane Jana Ciglerová. Ve Washingtonu nahradí Pavla Nováka, jenž se vrací do České republiky. Současně rozhlas rozšiřuje svůj investigativní tým, do kterého v listopadu nastoupil Martin Štorkán a v prosinci se k němu připojí Kristýna Šopfová.

Jana Ciglerová má více než dvacetiletou novinářskou praxi, z toho téměř deset let strávila v zahraničí, včetně sedmi let v USA. Aktuálně působí v Deníku N. Během své kariéry spolupracovala s médii jako BBC, The Observer nebo The Washington Post a posluchačům Českého rozhlasu je známá jako analytička amerického dění na stanici ČRo Plus.

Investigativní redakci od listopadu doplnil Martin Štorkán, který dříve působil v týdeníku Respekt nebo deníku E15 a podílel se na podcastové sérii Českého rozhlasu Stoupenci. Do veřejnoprávního rozhlasu se vrací po několikaleté pauze.

V prosinci tým posílí Kristýna Šopfová, jež přichází z deníku Právo a serveru Novinky.cz, kde pět let působila v politické redakci, z toho tři roky jako zástupkyně vedoucí domácí rubriky. Zkušenosti sbírala také v České televizi jako redaktorka se specializací na justici a krátce v Hospodářských novinách.

Podle generálního ředitele Reného Zavorala souvisí posilování investigativního týmu s požadavkem veřejnosti, který vzešel z ankety „Jaký chcete Český rozhlas“. Ředitel zpravodajství Ondřej Suchan doplnil, že nové posily přinášejí zkušenosti z různých oblastí žurnalistiky a splňují požadavky na hloubkovou práci s fakty.

