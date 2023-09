Český rozhlas: Nabízíme i služby, které soukromá rádia nikdy poskytovat nebudou

Autor: Karel Choc, Internet Info

Český rozhlas se ohradil vůči „zbytečně konfliktnímu a neuváženému“ prohlášení Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV). Obsahuje podle něj bezdůvodné a zbytečně vyhrocené výpady.





„Prohlášení APSV neopodstatněně zpochybňuje roli Českého rozhlasu jako média veřejné služby a obsahuje řadu zkreslených a nepodložených údajů. Principy vysílání a hospodaření Českého rozhlasu jsou velmi zodpovědné a zcela transparentní,“ zdůraznil veřejnoprávní rozhlas.





„Navýšení rozhlasového poplatku není ohrožením duálního systému v České republice, naopak přispěje k jeho perspektivnímu rozvoji a udržitelnosti. Rozhlasový poplatek činí od roku 2005 pouhých 45 Kč měsíčně a jeho reálná hodnota se v současné době vlivem inflace pohybuje zhruba na polovině této částky. ČRo hospodaří už 18 let se stále stejným rozpočtem,“ upozorňuje tiskové prohlášení.

Český rozhlas připomněl, že přijal vnitřní úsporná opatření a zrušil 160 pracovních míst. „Navrhované navýšení rozhlasového poplatku o 10 korun měsíčně je alespoň částečnou kompenzací vysoké inflace,“ pokračuje stanovisko.

Novela nijak nemění rozsah povoleného vysílání reklam v délce tří minut denně na celoplošných stanicích, respektive pěti minut na regionálních okruzích. Soukromí provozovatelé rádií mohou navyšovat podíl reklamy ve vysílání až na 25 % denního vysílacího času, tj. na 360 minut.

Český rozhlas také zareagoval na návrh komerčních rádií, že by měla proběhnout debata o definici veřejné služby: „Pokud by debata o definici veřejné služby měla být znovu otevřena, bylo by nezbytné se v tomto kontextu zabývat rovněž tím, jakou roli mají na trhu a v rámci naší společnosti hrát soukromí vysílatelé a zda je v legislativě adekvátně popsána úloha tohoto ‚druhého pilíře‘ duálního systému. Zároveň se ČRo podivuje nad tím, proč soukromí vysílatelé nechtěli vést jimi požadovanou debatu v uplynulých letech, ale požadují ji až nyní.“

Tiskové prohlášení veřejnoprávního rozhlasu dodává, že médium veřejné služby je podrobeno přísné regulaci a omezením, které nikdo ze soukromých vysílatelů dodržovat nemusí. „Zároveň ČRo nabízí veřejnosti takové služby, které soukromá rádia nikdy poskytovat nebudou – například síť zahraničních zpravodajů, válečné zpravodajství přímo z místa konfliktů, celospolečenské výzkumy a analýzy, projekty zaměřené na boj s dezinformacemi, vzdělávací pořady, kulturní a sportovní přenosy, rozvoj specifických a jedinečných formátů, jako jsou dokumenty či rozhlasové hry apod.,“ uvádí Český rozhlas.

Jedním z argumentů Českého rozhlasu také je, že by bez jeho snažení neexistoval rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v České republice. „Byl to právě ČRo, který se zásadně podílel na vybudování prostředí (technologického, obsahového) pro šíření digitálního vysílání. To umožňuje obecně vznik nových rozhlasových stanic, pro které nejsou v FM pásmu již z fyzikálních důvodů žádné kmitočty. Privátní rádia dlouhodobě digitální vysílání bojkotovala, protože chtěla trh zakonzervovat, což by vedlo k jeho stagnaci. Digitální stanice ČRo jsou nízkonákladové a jsou integrální součástí naplňování veřejné služby, která tkví mimo jiné také v pestrosti a různorodosti obsahů určených pro specifická či menšinová publika,“ odpovídá rozhlas na námitky soukromých stanic.

Kompletní stanovisko Českého rozhlasu je na jeho internetových stránkách.