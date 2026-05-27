Český stát dál nelegálně sbírá data z mobilů. IuRe dává návod, jak mohou lidé žádat o finanční satisfakci

Nejvyšší soud letos v lednu potvrdil, že česká právní úprava plošného shromažďování dat je nelegální. Jde o výsledek několik let táhnoucí se žaloby, ve které novinář Jan Cibulka s podporou digitálně-právní organizace IuRe napadl českou právní úpravu tzv. „data retention“.
Přestože již dokonce došlo skrze ministerstvo průmyslu a obchodu k omluvě, data se stále sbírají. Nezisková organizace Iuridicum Remedium (IuRe) proto zveřejnila návod, jak mohou lidé žádat o finanční kompenzaci. V připraveném vzoru je jen potřeba vyplnit patřičné údaje, včetně pasáže o tom, „jak konkrétně vás data retention zasáhlo či poškozuje“.
Žádost je možné podat poštou, datovou schránkou, či e-mailem s elektronickým podpisem. Ministerstvo má na vyřízení žádosti až šest měsíců. V případě, že uplatněný nárok není plně uspokojen, se můžete obrátit s žalobou k soudu. Řízení před ministerstvem je zdarma.
Na webu k celé kampani proti data retention pak právníci IuRe nabízejí pomoc v případě, že ministerstvo průmyslu a obchodu na žádost o zadostiučinění nebude reagovat.