Lupa.cz  »  Plošné uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku je protiprávní, potvrdil Nejvyšší soud

Plošné uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku je protiprávní, potvrdil Nejvyšší soud

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mobilní základnová stanice - BTS - anténa Autor: Depositphotos

Nejvyšší sou potvrdil, že česká právní úprava tzv. data retention porušuje právo Evropské unie. Podle soudu to dokonce činí „dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem.“ Soud to konstatoval při rozhodování o sporu datového novináře Českého rozhlasu Jana Cibulky a sdružení Iuridicum Remedium se státem (spisová značka 30 Cdo 2556/2025).

Cibulka podal na Česko civilní žalobu v roce 2021. Požadoval v ní omluvu pro sebe a pro všechny občany ČR za to, že český stát chybně implementoval evropskou směrnici o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES) a v rozporu s ní nařizuje operátorům plošný sběr a ukládání metadat o elektronické komunikaci.

„Stát je povinen se poškozenému žalobci omluvit,“ konstatoval teď po několika letech projednávání případu Nejvyšší soud, který odmítl dovolání ministerstva průmyslu a obchodu, jež český stát ve sporu zastupuje. Českou právní úpravu data retention přitom soud ostře zkritizoval:

Oproti požadavkům stanoveným Soudním dvorem EU totiž směřuje k preventivnímu a nerozlišujícímu uchovávání údajů prakticky všech uživatelů elektronických komunikací, přičemž rozsah takto uchovávaných údajů umožňuje vyvozovat citlivé závěry o jejich soukromém životě. Případné podmínky pro přijetí plošného opatření ústícího do nerozlišujícího shromažďování údajů by musely být v zákoně přesně vymezeny a tato opatření by musela podléhat plnému soudnímu přezkumu. Uvedené podmínky však česká úprava nesplňuje. To i podle NS představuje závažný zásah do práva na soukromí těchto uživatelů (především práva na soukromí jednotlivců a práva na informační sebeurčení).

Stát přitom podle soudu nese plnou odpovědnost za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou nesprávnou implementací unijních směrnic.

„Je na místě, aby soudy začaly posuzovat žádosti o vydání dat s vědomím, že data, která policie žádá, jsou shromažďována protiprávně. Očekáváme, že to povede k odmítání těchto žádostí až do zrušení povinnosti data uchovávat,“ komentoval verdikt výkonný ředitel Iuridicum Remedium Jan Vobořil.

„Rovněž operátoři by měli zvážit jestli se chtějí nadále podílet na této nelegální činnosti a tím porušovat povinnosti uložené evropským právem v oblasti ochrany osobních údajů. Rozsudek otevírá rovněž prostor pro občany, aby po státu, který přes opakovaná upozornění problém ignoruje více než deset let, žádali obdobně jako Jan Cibulka satisfakci. Ta už nemusí být pouze ve formě omluvy, ale třeba i finanční,“ dodal.

O tom, že je plošný sběr dat v EU nelegální, už několikrát rozhodl Soudní dvůe Evropské unie. Český Ústavní soud ale v roce 2019 data retention zrušit odmítl. Cibulka se proto rozhodl podat civilní žalobu na stát. Loni na jaře jeho podání vyhověl Městský soud v Praze, teď tento verdikt potvrdil i Nejvyšší soud.

Krátké vlny: Jak policie v roce 2024 používala odposlechy, data retention a rušení sítí Přečtěte si také:

Krátké vlny: Jak policie v roce 2024 používala odposlechy, data retention a rušení sítí

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Český Waze pro rodiče? Česká aplikace chce dobýt Evropu

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).