Iuridicum Remedium a Jan Cibulka podali na stát žalobu kvůli data retention

Plošný sběr provozních a lokalizačních údajů operátorů (tzv. data retention) je nezákonný, říká sdružení Iuridicum Remedium a společně s datovým novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou podává žalobu na stát.

Cibulka v ní požaduje omluvu pro sebe a pro všechny občany ČR za to, že český stát podle něj chybně implementoval evropskou směrnici (2002/58/ES) a v rozporu s ní nařizuje operátorům plošný sběr a ukládání metadat o elektronické komunikaci.

„Cílem je dosáhnout přiznání pochybení ze strany žalované a také – a to především – systémové změny, protože považuji nadále za neúnosnou situaci, kdy je v České republice stále platná norma, která vyžaduje plošný zásah do základních práv občanů, to vše v rozporu s evropským právem, a zodpovědné státní orgány nedělají žádné kroky k nápravě,“ píše v textu žaloby, který je k dispozici na webu sdružení.

"Sběr provozních a lokalizačních údajů, neboli takzvané ‚data retention‘, je obhajován bojem proti závažné kriminalitě nebo terorismu. Podle dostupných dat o vývoji kriminality však využívání těchto metadat nemá vliv ani na pokles kriminality, ani na její objasněnost, naopak je tato masa nashromážděných dat zneužitelná: v minulosti už byly u nás či ve světě tímto způsobem získávány informace o kontaktech vlivných osob, byli identifikováni účastníci protivládních demonstrací či zdroje novinářů,“ doplňuje advokát Jan Vobořil z Iuridicum Remedium.

Spor by podle žalujících mohl skončit až u Soudního dvora Evropské unie. Peníze na náklady spojené s řízením začalo sdružení už loni v prosinci vybírat v rámci croedfundingové kampaně.