Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení na komerční sítě DAB+

Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení na komerční sítě pro digitální rozhlasové vysílání (DAB+). Zájemci o kmitočtové příděly se mohou hlásit do konce srpna, do stejného termínu musí také složit peněžní záruku.





Samotná aukce kmitočtů se uskuteční v průběhu října. Ve výběrovém řízení jsou stanovena rozvojová kritéria, která by měla podle úřadu zajistit rozvoj digitálního vysílání, ale i efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů. Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 % obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.





„Kmitočtové pásmo pro FM vysílání je téměř plné, tato nová platforma umožní novým programovým hráčům vstoupit na trh. Kmitočtové pásmo pro DAB se podařilo po několikaleté intenzivní práce zkoordinovat v průběhu roku 2022 a je tak možné jej využít. Vedle již úspěšně běžícího digitálního vysílání Českého rozhlasu tak umožníme i rozvoj komerčních sítí DAB,“ uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert.

Plné znění podmínek výběrového řízení je na webových stránkách ČTÚ.