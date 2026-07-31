CESNET se zapojí do rozvoje technologie z CERNu, řeší přenos času s přesností na nanosekundu

Sdružení CESNET se stalo prvním a zatím jediným českým členem White Rabbit Collaboration, mezinárodní platformy založené Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN. Ta koordinuje další vývoj technologie White Rabbit, která umožňuje přenášet přesný čas a frekvenci prostřednictvím optických sítí s přesností lepší než jedna nanosekunda.
Technologie původně vznikla pro synchronizaci vědeckých experimentů v CERNu, dnes se využívá všude tam, kde je mimořádně přesná časová synchronizace nezbytná pro spolehlivý provoz moderních digitálních systémů. Například v telekomunikacích, energetice, finančních službách nebo v digitálních médiích.
Význam přesné synchronizace času podle CESNETu roste také s požadavky na odolnost kritické infrastruktury a může dále stoupat s rozvojem kvantových technologií a systémů umělé inteligence s vysokými nároky na přesnou synchronizaci. Současné systémy jsou ve velké míře závislé na družicových navigačních systémech, jako jsou GPS nebo evropské Galileo. Jejich signál však může být rušen, cíleně ovlivňován nebo v některých situacích zcela nedostupný.
„Vstup do White Rabbit Collaboration nám umožní ovlivnit její další vývoj a zároveň přenášet zkušenosti získané v mezinárodní komunitě do českého výzkumného a akademického prostředí,“ myslí si zástupce sdružení CESNET ve White Rabbit Collaboration Vladimír Smotlacha. Se svým týmem se technologiím pro distribuci přesného času po optických sítích věnuje dlouhodobě, výzkumníci funkčnost ověřili i v reálné síťové infrastruktuře, kde nyní budují infrastrukturu pro distribuci přesného času jako odolnou alternativu k družicovým navigačním systémům. Právě na těchto zkušenostech stojí i členství sdružení CESNET ve White Rabbit Collaboration.
White Rabbit Collaboration založil CERN loni. Sdružuje výzkumné organizace, univerzity, technologické firmy a provozovatele rozsáhlých vědeckých infrastruktur, kteří se podílejí na dalším rozvoji technologie a jejím využití ve vědě, průmyslu i veřejném sektoru.