Čeští autoři vydali rekordní počet podcastových epizod

Od dubna do června vyšlo v Česku 57 479 podcastových epizod. Je to o 34 více než v dosud rekordním třetím čtvrtletí loňského roku. Vyplývá to z interních dat katalogu České podcasty.
Proti prvnímu letošnímu čtvrtletí se počet nových epizod zvýšil o 75 procent. Za celé první pololetí jich tvůrci zveřejnili 90 233. Alespoň jednu epizodu vydalo ve druhém čtvrtletí 2 900 pořadů.
Katalog k 13. červenci evidoval celkem 9 249 českých podcastů, o 220 více než na začátku roku. Databáze zahrnuje tituly v češtině s veřejně dostupným kanálem RSS.
Téměř čtvrtinu produkce obstaraly zpravodajské podcasty, které vydaly 13 269 epizod. Následovaly pořady zaměřené na volný čas a společenská témata. Nejnavštěvovanější kategorií webu České podcasty byla krimi.
Monitoring současně zachytil 104 epizod natočených živě před publikem, zatímco v prvním čtvrtletí jich bylo 88. Platforma proto na svém webu nově nabízí kalendář živých natáčení a prodej vstupenek. Chce také otevřít debatu o jednotném měření podcastů, které by umožnilo srovnávat poslech audia a videa napříč distribučními službami.