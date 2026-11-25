Fond United Founders VC, který založili Vít Horký a Jakub Havrlant, jehož partnerem je mimo jiné Rockaway Capital, chce posílit své působení v Německu. Zapojil se do investičního kola dvou tamních společností a v zemi má také nového partnera fondu.
Jedna z investic směřuje do berlínského startupu Agent F, který vyvíjí software využívající autonomní AI agenty pro účetnictví, controlling a finanční plánování. Agenti dokážou provádět rutinní finanční operace a fungovat v nástrojích, které firma už používá, a tam provádět a dokumentovat jednotlivé kroky. Učí se přitom z fungování samotné společnosti. Pre-seed kolo ve výši čtyř milionů dolarů vedl americký fond Alpha Edison z Los Angeles.
Další investici United Founders směřoval do slovensko-německé společnosti Continium Technologies, která vyvíjí vysokorychlostní analogově-digitální převodníky. Ty jsou důležitou součástí radarů, telekomunikačních zařízení nebo měřicí techniky. Continium pracuje na vlastní architektuře, která integruje filtraci signálu přímo do čipu. Díky tomu chce omezit potřebu dalších součástek, snížit energetickou spotřebu a zlepšit přesnost převodu. Firma uvádí, že u vybraných aplikací cílí na úsporu energie 40 až 80 %.
„Evropa investuje miliardy eur do obrany, polovodičů a sítí nové generace, ale v řadě kritických čipových technologií zůstává závislá na zahraničních dodavatelích. Continium má ambici vyvinout evropskou alternativu s parametry, které poráží světovou konkurenci,“ věří Václav Pavlečka, řídící partner United Founders VC. United Founders do Continia vložili deset milionů Kč. Firma v investičním kole získala celkem 61 milionů Kč. Technologie by se mohla uplatnit například v obranných radarech nebo základnových stanicích mobilních sítí 6G.
Novým partnerem United Founders v Mnichově se stal Maximilian Schmidt, spoluzakladatel a šéf technologické společnosti Kinexon Sports, která vyvíjí systémy pro sledování pohybu sportovců v reálném čase. Její technologie má využívat většina týmů NBA i přední evropské kluby.
United Founders VC vznikl v roce 2025. Fond se zaměřuje na rané investice do evropských technologických firem a od začátku se popisuje s ambicí najít příští evropské decacorny, firmy s hodnotou alespoň deset miliard dolarů, třeba i ještě v laboratořích špičkových univerzit. Jeho cílová velikost je 80 milionů eur a součástí investičního modelu je také komunita Founders Force, která podle fondu sdružuje více než 160 evropských zakladatelů.