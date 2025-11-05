Havrlant spoluzakládá United Founders. Nový fond chce do evropských technologií investovat 2 miliardy

V Praze vznikl nový „panevropský“ venture fond, který plánuje proinvestovat zhruba dvě miliardy korun (80 milionů eur) do průlomových technologií. Má jméno United Founders a spoluzakládají ho Jakub Havrlant, který vybudoval Rockaway Capital, a Vít Horký, jemuž se podařilo úspěšně exitovat se startupem Brand Embassy. Samotní zakladatelé do fondu vložili 430 milionů a obklopili se komunitou víc než stovky dalších zakladatelů a tvůrců technologických firem. Ti mají investovat kapitál nebo čas do nové generace podnikatelů. Je mezi nimi mimo jiné sedm zakladatelů takzvaných jednorožců, firem s hodnotou nad miliardu dolarů.
Fond přitom otevřeně míří na „další vlnu evropských decacornů“ – tedy technologických firem s valuací přes 10 miliard dolarů. Takových firem přitom není mnoho, přiznává. „Talent tu je, ale nedostává se mu stejné úrovně podpory jako v USA. Podle údajů KPMG jen ve 4. čtvrtletí roku 2024 směřovalo do startupů v Americe 74,6 miliardy dolarů, zatímco v Evropě to bylo pouze 15,6 miliardy. Žádná evropská technologická společnost nedosáhla v posledních 50 letech valuace přes 100 miliard eur. V žebříčku deseti nejhodnotnějších technologických firem světa není ani jedna evropská,“ říká Horký.
Fond i proto míří na dobu, kdy jsou projekty teprve ve fázi laboratorního výzkumu nebo ve stádiu „dne nula“, tedy času předtím, než se jimi ostatní investoři zabývají. Fond má mít díky partnerům působícím v předních evropských vědeckých centrech, jako jsou Cambridge, Oxford, Technická univerzita v Mnichově, ETH Zurich nebo Akademie věd ČR „přístup k inovacím ještě předtím, než se o ně začnou zajímat ostatní investoři“. Cílem je mít fyzickou přítomnost v hlavních technologických centrech Evropy, být přímo na kampusech špičkových univerzit a uvnitř startupových komunit.
Plánované investice jsou tak brzké, v rozmezí pre-seed a early seed, s představou kol ve výši 100 tisíc až jeden milion eur. United Founders se zaměřuje na deeptech a oblasti s dlouhodobým dopadem: kvantové technologie, kyberbezpečnost, zdravotnické technologie, AI a agentní systémy, Průmysl 4.0, udržitelnost a vesmírné inovace. Fond zároveň oznámil první dvě investice. Peníze směřuje do platformy umělé inteligence Wonderful.ai, která vytváří agenty „srovnatelné s nejlepšími živými zaměstnanci“ a startupu EveryHealth, virtuálního zdravotního projektu, který se prezentuje jako „inkluzivní platforma“ pro pojištěnce.
Mezi členy komunity United Founders patří mimo jiné tvůrci miliardových společností jako Florian Seibel (Quantum Systems), Richard Valtr (Mews), Michal Pěchouček (Avast/GEN), a klíčoví lidé miliardových firem David Pavlík (CTO Rohliku) či Alissa Hsu Lynch (The Honest Co.).