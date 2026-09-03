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Čeští investoři vsadili na britský systém pro elektromobilitu, který rozvíjí inženýr z CERNu

Iva Brejlová
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Kevin Ikelle a Charlie Cook, Rightcharge Autor: Rightcharge
Kevin Ikelle a Charlie Cook, Rightcharge
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Čeští investoři po krátké době znovu poslali peníze do britského startupu Rightcharge, který zjednodušuje způsob, jak můžou firmy řešit správu nabíjení elektromobilů. Generální ředitel a zakladatel tohoto startupu Charlie Cook je vystudovaný inženýr, který mimo jiné působil v CERNu a teď podle investorů s firmou ukazuje víc než dvacetinásobné zvýšení ročních opakovaných tržeb (ARR).

Rightcharge řeší problém elektromobilů z firemních flotil. Ve Velké Británii se ve veřejném prostoru nabíjejí dráž než ze sítě doma a startup tak přišel se systémem, který umí domácí dobíjení zaúčtovat do jedné daňově uznatelné faktury a automatizovat proplácení řidičům. Platforma se přímo propojuje s energetickým účtem řidiče a kompenzace probíhá v rámci vyúčtování energií. Zákaznická základna tvoří přes 200 firemních flotil a firma si chválí 99% retenci zákazníků. Chce ještě dál po Evropě z Británie do Francie a Německa.

Před necelým rokem investoři firmě poslali v přepočtu 47 milionů Kč, nyní přidávají dalších 14 milionů a kolo vedl český fond Soulmates Ventures za účasti rovněž českých Purple Ventures a dánských BlackWood Ventures. Startup již spolupracuje s giganty jako Octopus Electroverse nebo skupinou Edenred. Nyní jde do Francie a Německa. „Elektrifikace firemních flotil napříč Evropou i dalšími regiony výrazně zrychluje,“ říká Michal Sikyta, Managing Partner fondu Soulmates Ventures. Myslí si, že má Rightcharge vhodnou pozici na to, aby se stal lídrem ve svém oboru.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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