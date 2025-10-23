Čeští investoři posílají peníze do britského startupu usnadňujícího elektromobilitu

České fondy Soulmates Ventures a Purple Ventures investují do britského startupu Rightcharge, který zjednodušuje firmám správu a platby za nabíjení elektromobilů. Seed kolo ve výši 47 milionů korun vedl Soulmates Ventures, účastnily se také Blackwood Ventures a Unruly Capital.
Rightcharge řeší problém elektromobilů z firemních flotil. Ve Velké Británii míří více než polovina nově prodaných EV do firemních flotil, jejich nabíjení je ale ve veřejném prostoru proti tomu domácímu výrazně dražší. Startup nabízí systém, který umí domácí dobíjení zaúčtovat do jedné daňově uznatelné faktury a automatizovat proplácení řidičům. Platforma se přímo propojuje s energetickým účtem řidiče, takže kompenzace probíhá v rámci vyúčtování energií.
Peníze Rightcharge využije především na expanzi do Evropy. Startup si letos zapsal víc než desetinásobný růst ročních příjmů (ARR). Mezi jeho zákazníky patří například britská Automobile Association a firmy z oblasti stavebnictví, zdravotnictví či veřejné správy. Svou technologii chce nyní rozšířit v dalších evropských zemích včetně například Německa či Norska.
„Rightcharge roste mimořádně rychle a odstraňuje klíčovou překážku elektrifikace flotil. Úspory jsou natolik výrazné, že pro firmy dává jeho využití jednoznačný smysl,“ říká Hynek Sochor, zakladatel a řídící partner Soulmates Ventures.
Společnost odhaduje, že do roku 2035 bude přes 100 milionů řidičů po světě potřebovat systém pro proplácení domácího nabíjení služebních vozidel a Rightcharge by rád obsluhoval alespoň 10 milionů z nich.