Čeští nakupující už věří umělé inteligenci víc než prodavačům

Podle průzkumu společnosti Heureka začínají lidé věřit doporučení umělé inteligence více než prodavačům. Firma uvádí, že nákupním radám AI, například od ChatGPT nebo systémům v e-shopech, věří zhruba každý sedmý respondent (14,8 %). To je více než podíl lidí, kteří se při rozhodování spoléhají na prodavače v prodejně (9,22 %) nebo na rady influencerů a odborníků (6,71 %).
„Části lidí opravdu různé AI nástroje pomáhají s takzvanou rozhodovací paralýzou, která je v posledních letech fenoménem. Většina lidí je ale prostě především zvědavá, co jim umělá inteligence navrhne, a proto se rozhodne vyzkoušet její možnosti,“ říká zástupce Heureka Group Ondřej Šveda. Z průzkumu podle něj vyplývá, že lidé nejčastěji s AI porovnávají produkty nebo ji zapojují při hledání recenzí. Případně slouží jako rádce, který jim vysvětlí, na jaké parametry u produktu se soustředit.
Téměř polovina Čechů využívá umělou inteligenci jako podporu u nákupů a necelá pětina říká, že ji využívá často. Nejčastěji si od různých AI asistentů či chatbotů nechá při nákupech poradit Generace Z, ale otevření jsou jí i starší lidé, čtvrtina lidí starších 65 let ji využívá alespoň občas (24,6 %).
AI ale zatím nedosáhne na nejdůvěryhodnější zdroje informací při rozhodování o koupi produktu, kterými jsou pro Čechy recenze ostatních uživatelů, informace na specializovaných webech nebo rodina a známí. Téměř každý sedmý respondent však odmítá, aby za ně rozhodovala technologie. Do průzkumu se zapojilo téměř šest tisíc spotřebitelů.