Čeští tvůrci herních hitů DayZ a Arma kupují podíl ve firmě vyvíjející „polský Minecraft“

Významné české herní studio Bohemia Interactive postupně roztahuje křídla a rozšiřuje aktivity. Firma nově vlastní minoritní podíl v polské společnosti Enjoy Studio. Částka, za níž Bohemka podíl koupila, není veřejná.
Bohemia Interactive s Poláky spolupracuje od roku 2024. Češi tehdy přijali Enjoy Studio do svého programu Bohemia Incubator. Skrze něj Bohemka působí jako konzultant a vydavatel her pro týmy a firmy z našeho regionu.
Bohemia Interactive zaujal Everwind, poslední titul Enjoy Studio, což je kooperativní survival RPG z pohledu první osoby. Hráči v něm staví vzducholoď a prozkoumávají svět létajících ostrovů. Hra grafiky i náplní výrazně připomíná Minecraft.
Everwind letos i díky Bohemia Interactive vstoupil do předběžného přístupu na Steamu. Od 17. března tam prodal přes 300 tisíc kopií a na seznamu (wish listu) ho má přes milionů hráčů. Jedna kopie stojí 24,99 eur, speciální edice 49,99 eur. Hrubé tržby tak skrze běžný propočet už nyní dosáhly na stovky milionů korun.
“Kapitálový vstup dává týmu zázemí dotáhnout hru k plnému vydání a rozšířit ji na další platformy včetně konzolí,” uvedla Bohemka. Česko-polská spolupráce rovněž vedla k remasteru Space Tail: Definitive Edition, jedné z předchozích her Enjoy Studia.
Bohemia Interactive se dlouhodobě daří, Arma a DayZ nadále dělají vysoká čísla. Loňské finanční výsledky byly rekordní. Tržby vyskočily na 1,7 miliardy a zisk EBITDA činil 1,2 miliardy.
Daří se i českému hernímu průmyslu jako celku, dva roky po sobě udělal obrat přes devět miliard korun. Na trhu ale chybí vydavatelé, kteří by díky svým kapitálovým investicím dostávali na trh hry od dalších vývojářských firem. Bohemka aktuálním krokem s Enjoy naznačuje, že může mít ambice se touto cestou vydat.