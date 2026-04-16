Čeští vojenští špioni hledají někoho, kdo umí s umělou inteligencí a nebojí se ji použít v praxi

Jan Sedlák
Dnes
Ministerstvo obrany Autor: Ministerstvo obrany

Vojenské zpravodajství je zajímavé místo pro kariéru v IT. Tato organizace má pravomoc dělat aktivní kybernetické zásahy v zahraničí, díky čemuž například nedávno pomohla FBI v operaci proti ruské skupině útočící na routery i v Česku. Vojáci budují Národní centrum kybernetických operací (NCKO) pro zajištění kybernetické obrany země. Teď Vojenské zpravodajství do Prahy hledá také odborníky na mladý obor umělé inteligence točící se kolem velkých jazykových modelů a spol.

“AI dneska umí generovat obrázky. My potřebujeme někoho, kdo s ní umí dělat rozhodnutí. Hledáme AI specialistu, který nechce jen používat nástroje — ale chápat, jak fungují, kam směřují a jak je dostat pod kontrolu,” inzerují vojenští zpravodajci. AI podle nich není jen trend, ale infrastruktura budoucnosti.

AI specialista či specialistka ve Vojenském zpravodajství má pracovat s LLM (prompting, RAG, datové pipeline), navrhovat a ladit vlastní AI řešení, nasazovat modely na vlastní infrastrukturu a experimentovat s tím, co teprve přichází. Stavět se budou věci, které poběží v reálném světě, žádné demo projekty.

Vojáci mají technologický stack zahrnující Python, GitLab, ekosystém LLM (Ollama, vLLM, LiteLLM, Open WebUI), PostgreSQL, multiagentní frameworky, kontejnery (Podman) nebo hardware Nvidia, AMD a Cerebras.

Vojenské zpravodajství nabízí nástupní plat 54 300 korun čistého, bez praxe. Po zapracování je možnost “výrazného kariérního i platového růstu.” Výše odměn podle hodností je uvedena zde.

Tuzemské bezpečnostní složky obecně projevují zájem o AI, na trhu se například baví dodavateli serverů s grafickými kartami.

Snahy pracovat s AI se objevují i v dalších veřejných institucích. Například Česká národní banka si koupila servery s kartami Nvidia.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

