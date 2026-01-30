Geekovský guvernér koupil do ČNB čtyři výkonné grafické karty a nabízí stáže v umělé inteligenci

Guvernér České národní banky Aleš Michl je známý geek podporující nové technologie jako například bitcoin, takže není divu, že jím vedená instituce nedávno koupila čtyři výkonné grafické karty od Nvidie, které v ČNB slouží pro projekty spojené s umělou inteligencí. „Stáváme se lídrem v AI a modelech v rámci české veřejné správy,“ uvedl Michl.
ČNB konkrétně pořídila čtyři kusy AI karet Nvidia H200. Nejde o nejnovější generaci čipů, které má Nvidia na trhu (Blackwell), ale předchozí Hopper. H200 je novější iterace H100 obsahující paměť HBM3E s objemem 141 GB. Jedna H200 má 80 miliard tranzistorů a pracuje s teoretickým výkonem čtyři petaflops (FP8).
ČNB si tyto karty koupila v jednom serveru Dell PowerEdge XE7740, a to za cenu 2,97 milionu korun bez daně. Server kromě Nvidie obsahuje dva procesory Intel Xeon 6 6747P (po 48 jádrech a 96 vláknech), 1024 GB RAM (RDIMM 6400 MT/s) nebo NVMe úložiště o kapacitě 3,84 TB. Server je chlazený vzduchem. Dodavatelem je firma KSP Computer & Services.
Česká národní banka pod Michlem pracuje s AI už nějakou dobu. Banka například otestovala OpenAI a Grok na prognózy inflace, výsledky byly velmi zajímavé. ČNB aktuálně nabízí stáž v oblasti využití AI se zaměřením na ekonomický výzkum a implementaci AI do pracovních procesů.
Jak podobné servery s Nvidia H200 vypadají, se podívejte zde: