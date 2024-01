Čeští vydavatelé založili kolektivního správce licenčních práv

Autor: Internet Info

Sedmnáct českých médií založilo spolek Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV), který bude zastupovat české vydavatele zejména vůči velkým online platformám. Předsedou správní rady se stal bývalý generální ředitel ČTK Jiří Majstr.





„Cílem kolektivního správce je hájit práva vydavatelů vůči uživatelům jejich obsahu, mezi které patří zejména velké technologické platformy, vyhledávače, sociální sítě a služby monitoringu tisku,“ uvedl spolek v tiskové zprávě.





Zakládajícími členy SLPV jsou (v abecedním pořadí) BurdaMedia Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Český rozhlas, Česká televize, ČTK, Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s r. o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. a Vltava Labe Media, a.s..

Správní rada SLPV

Jiří Majstr – předseda

Michal Feix – místopředseda

Marek Antoš

Michal Hanák

Petr Marek

Libor Matoušek

Libuše Šmuclerová



Kontrolní komise SLPV:

Lenka Černá – předsedkyně

Jan Dosoudil

Tomáš Tkačík

„Budeme usilovat o to, aby naše služby mohlo a chtělo využívat ke svému prospěchu co nejvíce médií. Všichni jsme přesvědčeni, že již dávno nastal čas, aby nejen platformy jasně ukázaly, že námi vytvářený obsah má pro ně cenu, a že je správné, aby za jeho využití platily, stejně jako to činí ostatní uživatelé – od řadových předplatitelů, po monitorovací agentury nebo firmy a státní sektor,“ řekl Jiří Majstr.

„Spolek díky své členské pluralitě více než dostatečně reprezentuje český trh vydavatelů tiskových publikací pro to, aby se mohl v následujících týdnech úspěšně ucházet o získání oprávnění ke kolektivní správě práv vydavatelů v řízení u Ministerstva kultury ČR,“ dodal místopředseda správní rady SLPV Michal Feix.

Spolek v následujících týdnech rozhodne, kdo bude výkonným ředitelem.

Kolektivní správu práv vydavatelů zavedla v prosinci 2022 novela Autorského zákona č. 121/2000 Sb., která transponovala Evropskou směrnici (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (Směrnice o APnJDT).

Vydavatelé mohou svěřit výkon některých svých licenčních práv kolektivnímu správci. Vybrané licenční poplatky od uživatelů práv pak kolektivní správce spravedlivě rozděluje podle rozúčtovacího řádu mezi všechny zastupované vydavatele.

Směrnice o APnJDT přiznává v čl. 15 vydavatelům tiskových publikací právo na odměnu za užití jejich tiskových publikací online poskytovateli služeb informační společnosti. Zákon č. 429/2022 Sb, který směrnici do českého právního řádu transponoval, nabyl účinnosti 5. ledna 2023.

„Kolektivní správce má šanci narovnat nerovnou situaci na trhu, kdy obsah vydavatelů je využíván online platformami bez licence, tím pádem bez plateb. Je významným krokem k řešení, o které se snaží vydavatelé de facto celého světa,“ doplnila předsedkyně správní rady České unie vydavatelů Libuše Šmuclerová.

Jedním ze zakládajících členů Správce licenčních práv vydavatelů je společnost Internet Info, vydavatel serveru Lupa.cz.