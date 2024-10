OpenAI útočí na Google. ChatGPT nově má vlastní internetový vyhledávač

Autor: OpenAI

Součástí AI chatbotu ChatGPT je nově také vyhledávač. Firma OpenAI jej nejdřív zprovoznila svým platícím uživatelům (balíčky Plus a Teams) s tím, že v následujících měsících se mají dočkat také uživatelé verze zdarma.





ChatGPT Search má podle firmy zásadně vylepšit schopnost chatbotu prohledávat web a získávat aktuáoní informace v reálném čase. Funguje vlastně jako vyhledávač s konverzačním rozhraním, do kterého uživatel může zadávat dotazy v přirozeném jazyce a chatbot mu stejným způsobem odpoví. Uživatel může klást také další upřesňující dotazy a pokračovat tak v konverzaci.

Vyhledávač je postaven na upravené a dotrénované verzi velkého jazykového modelu GPT-4o. V budoucnu OpenAI plánuje pro složitější dotazy používat i nejnovější model OpenAI o1.

Vyhledávání se aktivuje buď jako součást dotazu, nebo stisknutím nového tlačítka Hledat. Funguje jak na webové verzi ChatGPT, tak v aplikacích. Existuje také ve formě doplňku pro prohlížeč Chrome, který změní výchozí vyhledávač browseru na ChatGPT.

U vygenerovaných odpovědí ChatGPT ukazuje také odkazy na zdroje informací. Součástí odpovědi může v určitých případech být i obrázek.

OpenAI v uplynulých měsících uzavřela licenční smlouvy s řadou velkých vydavatelů (Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Financial Times, Hearst, Le Monde, News Corp, El País, Reuters, The Atlantic, Time a další). Může tak ve výsledcích hledání využívat jejich obsah.

Podle firmy se ve výsledcích hledání mohou zobrazovat i odkazy na obsah dalších vydavatelů. Musí ale botům OpenAI povolit indexovat jejich weby.

Své vlastní AI vyhledávání rozšiřuje i Google. Firma tento týden oznámila rozšíření nového rozhraní výsledků vyhledávání AI Overviews do více než 100 zemí světa. Evropa, a tím pádem i Česko, mezi nimi ale není.