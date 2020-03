 »  CETIN loni utržil 471 milionů eur a letos do sítí investuje čtyři miliardy

Jan Sedlák

CETIN v roce 2019 meziročně navýšil tržby o 2,5 procenta na 471 milionů eur (vyjma tranzitu) a zisk EBITDA mu poskočil o 13 procent na 333 milionů eur (zejména díky výnosům z výstavby a provozu mobilní přístupové sítě).

Dobré výsledky dle slov firmy umožní pokračovat v investicích. Do sítí chce CETIN letos investovat zhruba čtyři miliardy korun a potvrdil tak slova Michala Frankla v nedávném rozhovoru pro Lupu.

„Zatímco ještě v roce 2019 šla většina investic do modernizace přístupové sítě formou výstavby FTTC (což je přibližování optiky ke koncovému zákazníkovi při ponechání posledních desítek nebo stovek metrů metalických), od letošního roku budou investice zacílené na výstavbu optických přípojek FTTH až do bytu. Tyto přípojky nabízejí prakticky neomezenou přenosovou kapacitu 1 Gb/s,“ uvádí podnik patřící do skupiny PPF Telecom Group. CETIN chce do sedmi let vybudovat milion optických přípojek.

„Všechny páteřní a přípojné sítě jsou dnes již optické a to, že budujeme i optickou přístupovou síť je další logický krok. Nicméně hodnota metalické přístupové sítě je stále vysoká, a právě program FTTC a výstavba rDSLAMů umožnil v bezprecedentně krátké době pěti let zásadním způsobem plošně zvýšit kvalitu a rychlost připojení prakticky v celé České republice. Něco takového by výstavbou závislou na kopání nebylo vůbec možné,“ doplňuje ředitel CETINu Juraj Šedivý.

V roce 2019 bylo postaveno 1145 nových rDSLAMů, celkově už jich CETIN má 6222. Zrychleno má být 92 procent metalických přípojek, a to za využití vectoringu či bondingu. Průměrná rychlost je 84 Mb/s.

Finanční výsledky oznámila celá PPF Telecom Group, nově přejmenovaná z PPF Arena 1. Výnos činil 3,2 miliardy eur. Detaily jsou k dispozici v této prezentaci (PDF).