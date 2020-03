 »  Americké ministerstvo si objednalo superpočítač s výkonem 2 exaFLOPS

Karel Wolf

Počítač, který by dnes představoval suverénně nejvýkonnější superpočítač světa, dodá Cray (respektive HPE) a bude postavený výhradně na procesorech AMD Epyc CPU (Genoa) s jádry Zen 4 a grafickými jádry AMD GPU Radeon Instinct.

Počítač pojmenovaný El Capitan by měl sloužit v rámci vládní agentury National Nuclear Security Administration, která pod ministerstvo energetiky spadá. Účel dnes nejvýkonnějšího superpočítače světa bude nicméně poněkud kontroverzní, na starosti má mít nukleární program Spojených států a to včetně (nebo hlavně) vojenských simulací. Jedním ze scénářů jeho využití v rámci programu Advanced Simulation and Computing mají být výpočty pro virtuální testy v souvislosti se stárnutím nukleárních zbraní.

Superpočítač, který úřad vyjde na 600 milionů dolarů, bude kompletně zprovozněný až v roce 2023, za tu dobu může samozřejmě jeho prvenství překonat někdo úplně jiný.