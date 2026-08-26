Chystá se předělávka kultovních Heroes of Might and Magic 3. Trailer vytvořili Češi, podívejte se

Francouzská společnost Ubisoft včera oznámila předělávku zejména v Česku a Evropě kultovní tahové strategie Heroes of Might and Magic 3. Remake vyjde někde v příštím roce. Zatím jsou k dispozici první ukázky včetně traileru. Na takzvaných in-game cinematics pracovali české animační studio All Animal (dříve NICE!) specializující se na CGI. Trailer byl vysílán během hlavní show na veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem.
All Animal dlouhodobě pracují zejména pro Blizzard, na starost mají například trailery pro World of Warcraft. Nedávno vydali upoutávku na rozšíření ze světa Azerothu pro stolní RPG hru Dungeons & Dragons.
All Animal v případě remaku třetích Heroesů dostali roli kreativní agentury pro in-game cinematics v rámci kampaně Restoration of Erathia. Sekvence má tři minuty a 32 sekund a skládá se z deseti narativních scén.
“V souladu s kreativní vizí vývojářského týmu Ubisoftu bylo naším cílem zachovat autentickou emoci původních cinematiků z 90. let a zároveň je posunout na úroveň současných vizuálních standardů. Extrémní pozornost jsme věnovali optickému chování kamer. Replikovali jsme vlastnosti reálných objektivů Canon, organic lens flares, chromatickou aberaci a taktilní color grading. Chtěli jsme, aby tyto poněkud temnější fantasy scény působily opravdově, filmově, bez digitální sterility,” shrnul Marek Štolún, výkonný ředitel a Lead Compositor v All Animal Studio.