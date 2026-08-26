Lupa.cz

Chystá se předělávka kultovních Heroes of Might and Magic 3. Trailer vytvořili Češi, podívejte se

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Heroes of Might and Magic III: Remake Autor: Ubisoft
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Francouzská společnost Ubisoft včera oznámila předělávku zejména v Česku a Evropě kultovní tahové strategie Heroes of Might and Magic 3. Remake vyjde někde v příštím roce. Zatím jsou k dispozici první ukázky včetně traileru. Na takzvaných in-game cinematics pracovali české animační studio All Animal (dříve NICE!) specializující se na CGI. Trailer byl vysílán během hlavní show na veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem.

All Animal dlouhodobě pracují zejména pro Blizzard, na starost mají například trailery pro World of Warcraft. Nedávno vydali upoutávku na rozšíření ze světa Azerothu pro stolní RPG hru Dungeons & Dragons.

All Animal v případě remaku třetích Heroesů dostali roli kreativní agentury pro in-game cinematics v rámci kampaně Restoration of Erathia. Sekvence má tři minuty a 32 sekund a skládá se z deseti narativních scén.

“V souladu s kreativní vizí vývojářského týmu Ubisoftu bylo naším cílem zachovat autentickou emoci původních cinematiků z 90. let a zároveň je posunout na úroveň současných vizuálních standardů. Extrémní pozornost jsme věnovali optickému chování kamer. Replikovali jsme vlastnosti reálných objektivů Canon, organic lens flares, chromatickou aberaci a taktilní color grading. Chtěli jsme, aby tyto poněkud temnější fantasy scény působily opravdově, filmově, bez digitální sterility,” shrnul Marek Štolún, výkonný ředitel a Lead Compositor v All Animal Studio.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Czech Internet Forum: využijte zvýhodněné vstupné do 30. září
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).