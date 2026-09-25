Chystáte se za dva týdny volit pomocí eDokladů? Stáhněte si novou verzi aplikace, stará nepůjde

Digitální a informační agentura (DIA) chystá aplikaci eDoklady na velké ostré nasazení v rámci nadcházejících voleb do komunálu a senátu, které proběhnou 9. a 10. října, případně i 16. a 17. října. Chystanému zápřahu státního IT systému předcházel veřejný test a DIA doufá, že vše proběhne v pořádku. Občané, kteří se budou chtít u voleb prokázat elektronickými doklady (eDoklady jsou dobrovolné), si každopádně musí stáhnout novou verzi aplikace eDoklady. Starší verze nebudou fungovat.
“Aby eDoklady u voleb fungovaly správně, je potřeba mít v telefonu nejnovější verzi aplikace. Bez aktualizace se aplikace nespustí a volič ji nebude moci použít k prokázání totožnosti. Srpnový test přitom ukázal, že nejnovější verzi mělo v té době ve svém mobilu jen zhruba 50 % účastníků,” upozornila DIA.
“Po aktualizaci DIA doporučuje v klidu domova také aktualizovat samotný doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami, a rozhodně ji nenechávat až na poslední chvíli ve volební místnosti. Voliči se tak vyhnou zbytečnému zdržení. Při případných potížích či prodlení u přihlášení se nedoporučuje aplikaci odinstalovávat a znovu instalovat, uživatel by se tím zařadil na konec virtuální fronty, ale vyčkat na načtení dat,” uvedla dále agentura.
DIA po zátěžovém testu 13. srpna zavedla pět opatření: byla zvýšena kapacita systému zvládající větší počet uživatelů najednou, zrychlilo se načítání aplikace, byla prověřena komunikace s navazujícími systémy a zrychlena byla odezva, došlo k ověření chování systému při skokovém a postupně rostoucím počtu uživatelů. A postupy, které se při zátěžovém testu osvědčily, byly zavedeni jako standard pro provoz během voleb.
“V samotné aplikaci se změny týkají hlavně načítání dat. Pokud by byl přetížený systém, ze kterého se stahují statické soubory, aplikace se automaticky přepne na záložní zdroj. Aktualizovaná verze také podporuje novou verzi systému iOS 27,” shrnula DIA.
Jak se u voleb pomocí eDokladů prokázat:
- Předem aktualizujte aplikaci eDoklady z App Store nebo Google Play.
- V posledních 48 hodinách před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřete s připojením k internetu a zkontrolujte, že je váš digitální doklad aktuální, zobrazí se vám hláška “Digitální výpis je platný". Pro ověření nesmí být data v dokladu starší než 48 hodin.
- Ověřte, že aplikaci odemknete nastaveným PINem nebo biometrií (otiskem prstu nebo obličejem).
- Ve volební místnosti otevřete aplikaci ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby stihla načíst potřebná data.
- Další doporučení pro voliče s eDoklady jsou zde.