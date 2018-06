 »  Čí kamion byl první? Prima obviňuje televizi Seznam z "krádeže nápadu"

Jan Brychta

Necelé dvě hodiny od sebe dělily včerejší dvě tiskové zprávy. V té první oznámila televize Seznam, že se vydává na roadshow po prázdninových festivalech s vlastním karavanem.

Seznam.cz se chystá i letos v létě vyrazit na roadshow po regionech, během které navštíví celkem osm festivalů na různých místech České republiky. Kromě speciálně upraveného kamionu Televize Seznam s sebou internetová jednička přiveze i řadu známých osobností, kino Stream.cz nebo VIP zónu Proženy.cz. Roadshow startuje 28. června na třídenním festivalu Aerodrome v Panenském Týnci, psalo se v citovaném vyjádření.

Iniciativu Seznamu ale obratem zkritizovala televize Prima, která si nárokuje užití kamionu jako svůj původní nápad. Televize Prima znovu dokazuje, že je lídrem trhu. Posledním důkazem toho je, že nový ambiciózní projekt Televize Seznam okopíroval primácký zprávařský kamion. Seznam ale přichází spíše s jakýmsi karavanem. Byla to televize Prima, kde přímo z kamionu vysílal hlavní večerní zpravodajský blok, píše se ve vyjádření Primy.

Co se přesně bude v karavanu odehrávat? To možná ještě netuší ani na Seznamu. Příště by stačilo přiznat, kdo s nápadem přišel první, než ho jen okopírovat a prezentovat to světu jako vlastní skvělý nápad. Takže pro pořádek, byla to televize Prima jako první a jediná v Česku vyjela v létě 2014 s mobilním studiem v kamionu přímo k divákům v rámci projektu Prim jede za vámi, přikládá Prima dále pod kotel.

Otázkou zůstává, jak se k vyjádření Primy postaví vánoční kamion Coca Coly nebo populární volební autobus Zemák.