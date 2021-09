Čínský Tencent vydává hru ze světa Vampire: The Masquerade odehrávající se v Praze

Vychází další hra, která se odehrává v Praze. Vydává jí čínskými Tencentem vlastněné švédské studio Sharkmob. Jmenuje se Vampire: The Masquerade – Bloodhunt a využívá tuto známou licenci založenou na světě deskových her World of Darkness.

Bloodhunt je prozatím k dispozici v režimu předběžného přístupu (early access), a to zdarma jako free-to-play. Hodnocení uživatelů na Steamu jsou aktuálně smíšená.

Nový titul ze světa Vampire: The Masquerade je multiplayerový battle royale. Spadá do oblasti, kde je silná konkurence v podobě her Fortnite, PUBG nebo Call of Duty: Warzone. Princip hry je takový, že se jako upír ocitnete na jednom z míst ve stylizované Praze, sbíráte zbraně a další vybavení a snažíte se přežít jako poslední z hráčů.

Praha se jako herní prostředí čas od času vyskytuje. Často jde ale spíše o jedno mapu či misi, jako třeba v závodní sérii Forza Motorsport, Tomb Raider: The Angel of Darkness nebo Metal Gear Solid 4. Naše hlavní město hrálo stěžejní roli v kyberpunkovém akčním RPG Deus Ex: Mankind Divided.