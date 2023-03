COOP v Berouně testuje chytré kamery proti zlodějům a chystá automatické prodejny na vesnicích

Autor: COOP

Řetězec družstevních prodejen COOP pokračuje v testování nových technologií ve svých obchodech. V berounské hybridní prodejně, která v noci přechází na automatický prodej bez prodavačů či prodavaček, začal testovat sledovací software na automatické odhalování možných krádeží.





Kamerový systém v obchodě napojil na systém Veesion pro rozpoznávání obrazu ve videu. Nástroj umí indikovat, že zákazník v prodejně pravděpodobně krade a upozornit na to personál nebo obsluhu centrálního zabezpečovacího pultu. Software se díky technologii založené na strojovém učení postupně učí, které pohyby zákazníků mohou být podezřelé.





„Pro učení využívá jak záchyty, tak falešné poplachy. Učí se také podle triků zlodějů, které zachytí v jiných zemích,“ popisuje Marek Loucký z firmy Sensormatic, která pro COOP systém provozuje. V zahraničí Veesion používá například řetězec Carrefour. Úspěšnost softwaru se podle Louckého pohybuje ve vyšších desítkách procent. Počáteční naladění na konkrétní prodejnu systému trvá asi dva nebo tři týdny.

Autor: COOP

Pokud Veesion zaznamená podezřelé chování, pošle příslušným zaměstnancům upozornění na možný problém a doprovodí je desetisekundovým GIFem, který situaci zobrazuje. Zda jde skutečně o krádež musí posoudit personál prodejny, který si může například prohlédnout záběry z jiných kamer a zkontrolovat, jestli zákazník za zboží zaplatil.

K podezřelým gestům může patřit například vkládání zboží do kapes, do kabelky, pod bundu nebo do kočárku, konzumace jídla či pití v prodejně, odebírání většího množství položek, rozhlížení se po kamerách, přikrčení se či vkládání obou rukou do regálu.

Žádná biometrická data

Data, která Veesion sesbírá, jsou podle Louckého dobře zabezpečena. „V systému používáme šifrovanou komunikaci, VPN a další opatření. Běží také na odlehčené verzi Ubuntu, která má zakázané všechny zbytné služby a porty,“ popisuje.

Nahrávky se podle něj po určité době, kterou si zákazník nastaví, automaticky mažou. Systém podle něj navíc nesbírá a neukládá biometrická data zákazníků. „Zajímají nás jen metadata, tedy to, jak se člověk chová,“ dodává.

Software podle něj analyzuje určité části těla (například dlaně, paže atd.) a jejich polohu. Identita zákazníků jej nezajímá. Neměla by jej tedy zasáhnout chystaná evropská regulace AI, která má podle současných návrhů mimo jiné zcela zakázat biometrickou identifikaci v reálném čase na veřejných místech.

Autor: COOP

Jak zachránit vesnické prodejny

Po otevření prvních hybridních prodejen ve středně velkých městech (kromě Brouna také Strakonice či Český Krumlov) COOP chystá spuštění prvních automatických prodejen na malých vesnicích. „V pondělí 27. března budeme otevírat první v obci Bujanov u Kaplice. Je to poprvé, co takovou prodejnu otevřeme v obci, která má 600 obyvatel,“ řekl ředitel rozvoje a marketingu COOPu Lukáš Němčík.

Chod tamní malé prodejny dotuje obec. „Chceme vyzkoušet, jestli se pomocí automatického režimu, kdy bude otevřeno 24 hodin 7 dní v týdnu, ekonomika obchodu vylepší natolik, aby se dostala do kladných čísel,“ vysvětluje XY.

„Pokud se to podaří, může to být způsob, jak udržet malé vesnické prodejny, které jsou dnes ztrátové,“ dodává s tím, že v příštím čtvrtletí chce COOP otevřít dalších deset automatizovaných obchodů.

PODÍVEJTE SE: První automatická prodejna COOP ve Strakonicích: