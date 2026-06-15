ČT: Miliardu korun by nešlo ušetřit na provozu, vedlo by to k osekání výroby a investic

Česká televize by musela po navrhovaném převodu financování do státního rozpočtu omezit výrobu pořadů, regionální vysílání i plánované investice. Reaguje tak na pondělní rozhodnutí vlády, která schválila návrh zákona rušící televizní a rozhlasové poplatky. Veřejnoprávní televize má podle vládního záměru v příštím roce získat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun.
Podle České televize by tato částka znamenala proti plánovanému a schválenému rozpočtu na rok 2027 pokles o 1,3 miliardy korun. Vedení televize tvrdí, že takový výpadek už nelze nahradit jen provozními úsporami. Dopadl by podle něj na rozsah veřejné služby, kterou má televize poskytovat divákům.
„Česká televize bude vždy postupovat odpovědně a hospodárně. Je ale potřeba říci jasně: pokud má plnit zákonem stanovenou veřejnou službu, schválené dlouhodobé plány a memorandum pro období 2026 až 2030, musí k tomu mít odpovídající a předvídatelné financování. Snížení rozpočtu o zhruba jednu miliardu korun by nevyhnutelně znamenalo omezení služby, kterou Česká televize poskytuje veřejnosti,“ prohlásil generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Televize ve svém stanovisku zmiňuje možné zásahy do výroby napříč programy. Týkat by se podle ní mohly také sportu, zpravodajství včetně zahraničního, regionálního vysílání a podpory české kinematografie. ČT by zároveň musela přehodnotit plánované investice, například modernizaci zpravodajských studií nebo stavbu nové budovy televizního studia v Ostravě.
Snížení rozpočtu by podle televize mohlo mít i personální dopady. Management už dříve připustil možnost propouštění až několika stovek zaměstnanců. ČT zároveň uvádí, že by kvůli nižšímu financování musela znovu otevřít memorandum o naplňování veřejné služby v televizním vysílání pro období 2026 až 2030, protože by ho podle svého vedení nedokázala ve stávající podobě splnit.
Vládní představitelé změnu obhajují mimo jiné snížením nákladů na výběr poplatků a tlakem na hospodárnost médií veřejné služby. Premiér Andrej Babiš uvedl, že obě instituce podle vlády neprojevily dostatečný zájem šetřit. Ministr kultury zároveň připustil, že o výši částek se bude ještě jednat při projednávání návrhu ve Sněmovně.
„Snížení nelze vyrovnat pouze provozními úsporami, kterými Česká televize prošla v období 2008–2025, kdy výše televizního poplatku stagnovala. Není přitom pravda, že ČT nehospodaří transparentně a úsporně. Kromě výše uvedené schopnosti vyrovnat se s inflací bez navýšení poplatků za minulých 18 let při zachování rozsahu a úrovně vysílání, ČT každoročně prochází podrobným auditem bez výhrad. Žádné nedostatky nenašel ani mimořádný audit nařízený loni na podzim generálním ředitelem Hynkem Chudárkem,“ uvedla stanice v tiskovém prohlášení.
Za preferovanou variantu dál označuje financování prostřednictvím televizních poplatků, které považuje za nezávislejší a předvídatelnější model.
Současná výše televizního poplatku je 150 korun měsíčně. Od května 2025 se zvýšil poprvé od roku 2008. O dalším osudu vládního návrhu nyní rozhodne parlament.