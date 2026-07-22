ČT2 odvysílá legendární minisérii Sandokan, začne 23. července

Česká televize oznámila termín vysílání restaurované verze italského dobrodružného seriálu Sandokan. Práva k uvedení pořídila loni na podzim na mezinárodním veletrhu v Cannes.
Minisérii s vylepšeným obrazem a původním českým dabingem uvede na programu ČT2 ve čtvrtek 23. července. Od 20 hodin odvysílá první dvě epizody. Další dva díly jsou v plánu na úterý 28. července večer, šestidílný příběh se uzavře příští čtvrtek 30. července. Sandokan bude zároveň dostupný prostřednictvím internetové platformy iVysílání.
Děj seriálu se odehrává v Malajsii v polovině 19. století, kde pirát přezdívaný Tygr z Mompracemu bojuje proti britským plavidlům. Seriál byl v době svého vzniku přelomový nákladnou výpravou. Vznikl v italské, německé, francouzské a britské koprodukci, natáčelo se mimo jiné v Indii nebo Thajsku. Premiéru si odbyl v lednu 1976 na italské televizi RAI a vytvořil divácký rekord, když každou epizodu sledovalo v průměru 27 milionů diváků.
Seriál postupně koupily televize ve více než osmdesáti zemích světa. Českoslovenští diváci mohli Sandokana poprvé vidět až se značným časovým odstupem. Premiéra na prvním programu Československé televize byla v pátek večer 11. února 1983, repríza první části následovala hned v sobotu v poledne. Ze seriálu, kde hlavního hrdinu daboval Viktor Preiss, se stala podobně kultovní záležitost jako v jiných státech. Zahraniční diváci však měli náskok, protože mezitím vznikla nová pokračování a celovečerní filmy. Oblíbenost Sandokana vydržela až do poloviny 90. let.
Italská televize v roce 2025 natočila osmidílný remake pod názvem Sandokan: Malajský tygr. Práva k uvedení této moderní verze koupila slovenská televize Markíza, která ji aktuálně vysílá vždy v neděli večer. O nadcházejícím víkendu zařadí poslední dvě epizody, seriál zároveň umístila na platformu Voyo.