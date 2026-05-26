ČVUT otevřelo laboratoř kvantových technologií, chce být součástí evropské infrastruktury

Fakulta elektrotechnická ČVUT otevřela v pražských Dejvicích novou laboratoř kvantových technologií, jejíž součástí je kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Ten umožňuje experimenty a demonstrace kvantové distribuce klíčů (QKD) i dalších principů kvantové komunikace v prostředí blízkém reálnému nasazení. Polygon je navržen tak, aby se v budoucnu mohl stát součástí vznikající evropské kvantové komunikační infrastruktury.
„Naší ambicí je, aby se stal přirozenou součástí evropské sítě a místem, kde budou vyrůstat i nové generace odborníků pro tuto technologii,“ komentuje Igor Jex, garant programu kvantových technologií na ČVUT. Pracoviště podle ČVUT umožní testování kvantové komunikace v reálných podmínkách i rozvoj technologií pro bezpečnou digitální infrastrukturu budoucnosti.
Koncept laboratoře vznikl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a navazuje na aktivity širšího konsorcia CZQCI. Jak jsme na Lupě psali, to nedávno spustilo národní kvantovou síť sloužící pro kvantovou distribuci klíče. Pokud se seženou peníze, napojí se na evropskou síť. Laboratoř na ČVUT na tyto aktivity navazuje. Pracoviště má sloužit studentům ČVUT i dalším partnerům, kteří o technologie projeví zájem.
„Budoucnost bezpečné komunikace a kvantových výpočtů je spojena s kvantovým internetem. Dnes jsme v podobné situaci, jako byl klasický internet na počátku devadesátých let – technologie se ověřují, vznikají první infrastruktury a hledají se cesty k jejich praktickému nasazení,“ myslí si Jex. Podle ČVUT je rozvoj kvantových technologií dnes strategickou prioritou řady vyspělých zemí. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze nabízí magisterský studijní obor Kvantová informatika, ten otevřela loni.