Lupa.cz

ČVUT otevřelo laboratoř kvantových technologií, chce být součástí evropské infrastruktury

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kvantová laboratoř ČVUT Autor: Petr Neugebauer, FEL ČVUT

Fakulta elektrotechnická ČVUT otevřela v pražských Dejvicích novou laboratoř kvantových technologií, jejíž součástí je kvantový komunikační polygon určený pro výzkum, testování a výuku. Ten umožňuje experimenty a demonstrace kvantové distribuce klíčů (QKD) i dalších principů kvantové komunikace v prostředí blízkém reálnému nasazení. Polygon je navržen tak, aby se v budoucnu mohl stát součástí vznikající evropské kvantové komunikační infrastruktury.

„Naší ambicí je, aby se stal přirozenou součástí evropské sítě a místem, kde budou vyrůstat i nové generace odborníků pro tuto technologii,“ komentuje Igor Jex, garant programu kvantových technologií na ČVUT. Pracoviště podle ČVUT umožní testování kvantové komunikace v reálných podmínkách i rozvoj technologií pro bezpečnou digitální infrastrukturu budoucnosti.

Koncept laboratoře vznikl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a navazuje na aktivity širšího konsorcia CZQCI. Jak jsme na Lupě psali, to nedávno spustilo národní kvantovou síť sloužící pro kvantovou distribuci klíče. Pokud se seženou peníze, napojí se na evropskou síť. Laboratoř na ČVUT na tyto aktivity navazuje. Pracoviště má sloužit studentům ČVUT i dalším partnerům, kteří o technologie projeví zájem.

„Budoucnost bezpečné komunikace a kvantových výpočtů je spojena s kvantovým internetem. Dnes jsme v podobné situaci, jako byl klasický internet na počátku devadesátých let – technologie se ověřují, vznikají první infrastruktury a hledají se cesty k jejich praktickému nasazení,“ myslí si Jex. Podle ČVUT je rozvoj kvantových technologií dnes strategickou prioritou řady vyspělých zemí. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze nabízí magisterský studijní obor Kvantová informatika, ten otevřela loni.

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat. Hrozí nám ale evropská ostuda, chybí peníze Přečtěte si také:

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat. Hrozí nám ale evropská ostuda, chybí peníze

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Český startup skládá dokonalého avatara

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Kde se změnila?

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Britové se bojí Mythosu a mění pravidla pro veřejné repozitáře

Václav Moravec spustil placený web

Proč se AI v Česku nedaří?

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).