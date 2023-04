DameJidlo.cz mění jméno na foodora, nová značka nabídne i předplatné

Autor: Foodora

Platforma na doručování jídla z restaurací DámeJídlo.cz po jedenácti letech mění značku. Nově bude fungovat pod názvem foodora. Firma to oznámila v tiskové zprávě s tím, že změna bude postupná.





„Nejprve změnu značky zaznamenají majitelé chytrých telefonů. Prvním z nich se aplikace přebarví spolu s aktualizací v polovině dubna. Pro první uživatele operačních systémů iOS bude aktualizace přístupná od 11. dubna, pro uživatele androidu pak o pár dní později, 17. dubna. Zbytek Česka se pak do růžové přebarví oficiálně až na začátku května,“ upřesňuje společnost.





Autor: Foodora

Kromě změny názvu a loga nabídne foodora také nové služby. Patří k nim předplatné foodora PRO, za které zákazníci získají doručování zdarma, slevy při osobním vyzvednutí objednávky a další slevové akce.

Značku foodora provozuje firma Delivery Hero, která je od roku 2015 vlastníkem DámeJídlo.cz. Funguje v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku. Od května se kromě Česka rozšíří také do na Slovensko, do Maďarska a do Rakouska.

DameJidlo nedávno oznámilo rozšíření svých služeb na doručování nákupů z e-shopů pod názvem Dáme rozvoz.