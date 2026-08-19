Datové schránky příští týden změní webovou adresu. Dejte si pozor na hesla

Uživatelé datových schránek budou od 26. srpna přesměrování z původní domény mojedatovaschranka.cz na novou datovka.gov.cz. Na .gov.cz postupně migrují veřejné instituce a projekty, důvodem je vyšší bezpečnost (jasná identifikace státu) a nižší riziko phishingu. Postupný přechod datovek na novou doménu byl zahájen letos koncem června. Stěhování datových schránek jsme na Lupě podrobně probírali.
Digitální a informační agentura (DIA) upozornila, že uživatelé, kteří mají hesla ke své datovce uložená přímo v prohlížeči svého počítače, je budou muset při první návštěvě nové domény zadat znovu.
Změna se dotkne i oficiální e-mailové adresy, z níž budou chodit systémová oznámení. Původní adresa notifikace@mojedatovaschranka.cz bude nahrazena adresou notifikace@datovka.gov.cz.
“Od zahájení přechodu na novou doménu datovka.gov.cz zaznamenáváme rostoucí počet uživatelů, kteří již přes tuto doménu ke své datové schránce přistupují – nyní je to již téměř 20 %. Od 26. srpna budou všichni uživatelé na novou doménu již automaticky přesměrováni, takže všem doporučuji, aby si včas ověřili znalost jména a hesla ke své datové schránce, nebo zvolili pro přihlašování bezpečnější způsob přes některý z prostředků digitální identity, který jim umožní obsluhovat i několik schránek najednou,” shrnul Ondřej Menoušek, vedoucí oddělení Informačního systému datových schránek DIA.
“Z celkového počtu přes 5,125 milionu (5 126 438) si zřídilo datovou schránku na vlastní žádost již 1 355 799 nepodnikajících fyzických osob. Datová schránka pro nepodnikající fyzickou osobu je dobrovolnou službou (podnikajícím fyzickým osobám byla datová schránka zřízena automaticky ze zákona v lednu 2023). Občané, kteří si ji zřídí, získávají efektivní a bezpečný nástroj pro komunikaci s úřady, díky kterému mohou snadno vyřizovat potřebné záležitosti digitálně, kdykoliv a odkudkoliv. Celkově již bylo odesláno 1 630 171 285 datových zpráv,” doplnila DIA.