Jak probíhá stěhování datových schránek na datovka.gov.cz?

Přechod datových schránek na novou adresu, konkrétně pod doménu gov.cz, na datovka.gov.cz, byl avizován dlouho dopředu. Stejně tak záměr jejich redesignu, přesněji: vylepšení uživatelského rozhraní klientského portálu datových schránek.
Na letošní konferenci ISSS byly oba záměry představeny trochu blíže, s tím že k přechodu na novou doménu by mělo dojít koncem června (původní záměr z loňského roku zmiňoval 1Q 2026). Naznačena byla i podoba budoucího redesignu.
Posléze se přímo na klientském portálu objevila zpráva s konkrétnějším termínem přechodu: 26. 6. 2026. Později se tento termín posunul o den dopředu, na 25. 6. 2026.
Jen přechod, bez redesignu
Pokud někdo očekával, že k redesignu dojde současně s přechodem na novou adresu v nové doméně, pak bude zklamán. K tomu nedošlo, žádné viditelné změny v rozhraní ani v chování jsem nezaznamenal.
Podobně pokud někdo již dříve zkoušel navštívit adresu datovka.gov.cz, mohl zde narazit na nastavené přesměrování na stávající adresu klientského portálu, na doméně mojedatovaschranka.cz. Server se ale prokazoval certifikátem, který s adresou datovka.gov.cz nepočítal. A tak novější browsery, dbající na bezpečnost, uživatele dále nepustili. Pokud jste chtěli projít, museli jste použít nějaký starší browser, který to ještě (na vlastní nebezpečí) umožňoval.
Ke změně došlo skutečně včera, tedy 25. 6. 2026, kdy se server na adrese datovka.gov.cz začal prokazovat novým certifikátem, již pamatujícím na novou adresu, i na další adresy v téže doméně.
Následně adresa datovka.gov.cz „ožila“ a začaly na ní být dostupné informační stránky datových schránek, včetně nabídky přihlášení do datových schránek (přesněji: do jejich klientského portálu). A to bez přesměrování.
Včera v odpoledních hodinách přihlašování zpočátku probíhalo správně, až do okamžiku, kdy si uživatel v příslušném rozcestníku vybral, kam a v jaké roli chce vstoupit. Pak už dostal jen chybovou hlášku o neplatné doméně.
Ale to bylo naštěstí jen dočasné, někdy mezi 17. a 18. hodinou už klientský portál na nové adrese začal fungovat tak, jak má.
Co všechno a jak se mění?
Z obsahu včera vydané tiskové zprávy agentury DIA, stejně jako z již dříve vydaného upozornění přímo na informačních webových stránkách ISDS vyplývá, že dnes ještě nejde ani tak o stěhování, resp. přechod z dosavadní na novou adresu, ale o určité „zdvojení“: klientský portál datových schránek, stejně jako jejich informační web, budou po určitou dobu – konkrétně do 26. srpna 2026 – dostupné souběžně na dvou místech: jak na dosavadní adrese mojedatovaschranka.cz, tak i na nové adrese datovka.gov.cz (včetně adresy https://www.datovka.gov.cz pro ty, kteří se bez www neobejdou).
Podle mého empirického zjištění (ze včerejšího večera) to funguje skutečně jako dva samostatné weby – v každém se můžete pohybovat nezávisle na svém pohybu v tom druhém, a zůstáváte stále v rámci stejného webu. Můžete třeba být přihlášeni do dvou různých datových schránek a pracovat s nimi současně.
To by ale mělo skončit 27. srpna, kdy bude dosavadní „instance“ datových schránek na původní adrese mojedatovaschranka.cz nahrazena přesměrováním na novou „instanci“, běžící na adrese datovka.gov.cz. Jinými slovy když uživatel zadá mojedatovaschranka.cz, měl by se ocitnout na datovka.gov.cz, a dále už se pohybovat jen zde.
Změny se ale týkají také e-mailových notifikací od datových schránek, hlavně o příchodu (dodání) nějaké nové datové zprávy. Dosud tyto notifikace přicházely z adresy notifikace@mojedatovaschranka.cz, a obsahovaly explicitní odkaz na adresu klientského portálu datových schránek (což jsem jako nebezpečné kritizoval v tomto článku).
Včera v době, když už datové schránky běžely i na nové adrese, takovéto notifikace ještě nějakou dobu chodily z původní e-mailové adresy. Pak ale, až do redakční uzávěrky, chodit přestaly – a přicházet z nové adresy ještě nezačaly.
Jak to bude dále s webovými službami?
Klientský portál datových schránek, kterého se změny týkají, ale není jediným místem, resp. způsobem, který je využíván pro přístup do datových schránek. Řada uživatelů používá různé aplikace (jako je např. Datovka), které s datovými schránkami komunikují prostřednictvím webových služeb. Stejně jako nejrůznější elektronické podatelny a spisové služby. Přitom tyto webové služby jsou také vázány na konkrétní URL adresy, dnes v doméně mojedatovaschranka.cz. Jak to tedy bude s nimi, když dochází k popisovanému přechodu, a od onoho 27. srpna bude na doméně mojedatovaschranka.cz nastaveno přesměrování, určené pro klasický web, ale nikoli pro webové služby.
Otázku, jak to bude s nimi, si na bývalém Twitteru položil pan Kamil Zmeškal. Agentura DIA odpověděla tak, že webových služeb se přesměrování netýká a poběží paralelně. Tedy na obou adresách, nejspíše nezávisle na sobě, obdobně jako (po dva měsíce) samotné weby.
Později došlo k upřesnění zprávy na informačním webu datových schránek v tom smyslu, že to zřejmě nebude neomezeně dlouho:
Rozhraní pro aplikace (webové služby) bude dostupné na původní i nové doméně souběžně a to minimálně do 31. 12. 2027.
Autoři aplikací by tak mohli mít dostatečný čas na to, aby změnili adresy pro využívané webové služby. A pro agenturu DIA to bude důvod, proč držet doménu mojedatovaschranka.cz i nadále. Snad trvale, aby to nedopadlo jako s doménou eidentita.cz, o kterou stát nenávratně přišel, a pak se s ní děly věci.
Do Portálu občana nově jen přes Identitu občana
V tiskové zprávě, kterou agentura DIA vydala k přechodu datových schránek na novou adresu, je na konci ještě jedna zajímavá informace. Týká se toho, co vidíte na následujícím obrázku: že od začátku srpna již nebude možné se přihlašovat do Portálu občana pomocí přístupových údajů do datových schránek. Tedy typicky pomocí uživatelského jména a hesla do konkrétní datové schránky. Půjde to už jen pomocí identity občana. Podrobněji je to popisováno zde.
Dovolím si v této souvislosti připomenout svůj starší článek z roku 2020, kde jsem popisoval perspektivní záměr (tehdy ještě resortu vnitra) časem úplně odstavit identitní prostor datových schránek. Tedy právě ono „přihlašování přes datovou schránku“, pomocí přístupových údajů k datové schránce.
Je to logický záměr, dnes snad ještě více. Jednak kvůli neefektivnosti udržování dvou databází uživatelů (identitních prostorů), ale i z důvodu bezpečnosti. I správci datových schránek dlouhodobě varují před nízkou mírou bezpečnosti přihlašování jen pomocí jména a hesla, a důrazně doporučují přejít na přihlašování přes identitu občana.
Nicméně z více důvodů je tento záměr obtížně realizovatelný. Jednak kvůli webovým službám, ale i kvůli setrvačnosti samotných uživatelů. Poslední údaje mám z roku 2024, a tehdy se jménem a heslem přihlašovalo na 90 % uživatelů. Obávám se, že i dnes to bude stále podstatná většina, byť identitu občana má stále více fyzických osob. Jiná věc je, kolik jich tuto identitu skutečně využívá.
Popisovaná změna přihlašování k Portálu občana má možná i své technické důvody, související s možností připojování právě se stěhujících datových schránek k uživatelským účtům na portálu. Nebo že by šlo o první vlaštovku na cestě k uskutečnění onoho již letitého záměru úplně odstavit identitní prostor datových schránek? Uvidíme.
A jen si zdůrazněme, že jiných služeb eGovernmentu se popisované omezení netýká. K nim bude možné se i nadále přihlašovat „přes datové schránky“.
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