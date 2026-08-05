Datový startup o hodnotě stovek milionů dolarů mění šéfa. Místo Kanaďana nastupuje Čech z pozice CTO

Datová technologická firma Atacaama mění šéfa – místo Kanaďana a někdejšího hokejisty z NHL Mike McKeeho nastupuje do pozice CEO Martin Záhumenský, který dosud působil jako technologický ředitel (CTO). Společnost s hodnotou stovek milionů dolarů, která vyrostla z Prahy a pobočky má na dalších kontinentech, střídá vedení po třech letech. McKee jej v roce 2023 převzal přímo od spoluzakladatele Michala Klause.
Podle vyjádření, které Lupa získala, vnímalo představenstvo potřebu změny, protože u CEO si nyní představovalo „jiný profil“ pro další kapitolu. „To, co od nás zákazníci požadují, se změnilo. Před dvěma lety chtěli vědět, zda jsou jejich data čistá, zdokumentovaná, řízená a konsolidovaná. Dnes chtějí vědět, jestli mohou stejná data bezpečně využít pro své AI agenty,“ popisuje nově jmenovaný CEO.
Záhumenský je klíčovou postavou v Ataccamě více než 18 let. Působil v Accenture na projektech datové integrace, odkud přešel do Adastry, kde pomáhal vyvíjet a prodávat první řešení Ataccama pro správu dat. Firma se poté od Adastry oddělila. Mezi roky 2013 a 2020 spoluzaložil a vedl společnost Instarea, zaměřenou na monetizaci dat v rámci skupiny Adastra. Coby CEO ji dovedl mezi 1 000 nejrychleji rostoucích evropských firem podle Financial Times (FT 1000). Pak spoluzaložil Market Locator a působil jako jeho CEO. V roce 2020 se oficiálně vrátil do vedení Ataccama.
Ataccama pomáhá firmám zpracovávat data, byznys obecně získává velkou pozornost díky nástupu AI. V posledních měsících se firma soustředí především na poskytování agentické platformy. Ta pomáhá nasazovat AI a data „modernizovat“. Společnost vznikla v roce 2008 v Praze a kromě toho má kanceláře v Brně a Bratislavě, ale také v Bostonu, Londýně, Torontu a Sydney.
Chlubí se umístěním na předních příčkách žebříčku od Gartneru v kategorii datových společností a na konci loňska ohlásila strategickou investici, kterou poskytl americký softwarový podnik Snowflake obchodovaný na newyorské burze (hodnota 76 miliard dolarů). Firma má hodnotu několika set milionů dolarů a už několik let z její strany zní, že by ráda získala status jednorožce, tedy společnosti s hodnotou nad jednu miliardu dolarů.
Růst ale není tak rychlý. Letos zároveň Ataccama oznámila propouštění, které se mělo dotknout firmou napříč regiony, ve kterých působí.
„Mike provedl Ataccama důležitým obdobím. Rozšířil globální působení firmy, nastavil její provozní procesy, což nás posunulo k další generaci cloudových agentických produktů, a upevnil pozici společnosti v Severní Americe,“ říká Dewey Awad, partner ve společnosti Bain Capital Tech Opportunities a člen představenstva Ataccama.