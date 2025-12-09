Lupa.cz  »  Do českého skorojednorožce Ataccama investoval softwarový obr Snowflake

Do českého skorojednorožce Ataccama investoval softwarový obr Snowflake

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ataccama - kanceláře - Praha Autor: Ataccama

Česká společnost Ataccama po zhruba třech letech získala další investici rizikového kapitálu. Tu poskytl americký softwarový podnik Snowflake obchodovaný na newyorské burze (hodnota 76 miliard dolarů), a to skrze svoji investiční odnož Snowflake Ventures. Výše finanční injekce nebyla specifikována, ani to, jak se změnila hodnota Ataccamy. Ta v roce 2022 nabrala 150 milionů dolarů od Bain Capital a valuaci vytáhla na 550 milionů dolarů.

Vstup Snowflaku do české firmy je hlavně strategickou záležitostí a prohloubením spolupráce. Ataccama vytváří softwarovou platformu pro práci s daty. To je v současné době zajímavý byznys mimo jiné díky nástupu AI, kde je potřeba pracovat s kvalitními daty, a zároveň kvůli regulaci – firmy potřebují vědět, co mají za data, čeho se týkají, jak je s nimi nakládáno, kdo k nim má přístup a tak dále. Snowflake zase provozuje cloudovou platformu pro datové sklady, shromažďovat v ní lze více typů dat.

Zákazníci často používají Ataccamu i Snowflake. Ataccama hlídá, že jsou data ukládaná ve Snowflaku důvěryhodná a nezanesená špatnými informacemi.

“Zákazníkům investice přinese mimo jiné lepší integraci softwaru Ataccama s nástroji datové kvality nativními ve Snowflake, bohatší informace o důvěryhodnosti dat v nástroji Snowflake Cortex AI a jednotný přístup ke kontextualizovaným a vysvětlitelným datům. Ataccama také rozšiřuje schopnosti nástroje Snowflake Horizon Catalog (správa a řízení dat) tím, že přímo v AI procese Snowflaku automaticky kontroluje kvalitu dat a compliance. Regulovaná odvětví tak získávají ochranné mechanismy nezbytné pro řízenou AI. Díky tomu mohou snížit rizika, urychlit reportovací cykly a spolehlivěji nasazovat do provozu AI-ready datasety. Ataccama přímo ve Snowflake zajišťuje, že data jsou přesná, ve shodě s předpisy a připravená pro analýzy, AI a agentické nástroje jako Snowflake Intelligence,” shrnuly firmy.

Ataccama meziročně roste o 30 procent v rámci složené roční míry růstu (CAGR). Zaměstnává kolem 500 lidí. Tržby za poslední rok překonaly miliardu korun.

Česká senzace FTMO vytáhla tržby na skoro sedm miliard. Dalších více než pět miliard si půjčila Přečtěte si také:

Česká senzace FTMO vytáhla tržby na skoro sedm miliard. Dalších více než pět miliard si půjčila

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Proč přichází éra suverénních datových center?

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Dnes je den proti korupci. Zjistěte, proč je integrita klíčová i pro váš byznys

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Těžba dat versus strojové učení

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).