Debatu Petra Pavla a Danuše Nerudové viděl na Primě milion diváků

Autor: TV Prima

Nejsledovanějším pořadem středečního večera byla předvolební debata Hledá se prezident, kterou vysílala televize Prima. Díval se na ni necelý milion lidí, přičemž alespoň na tři minuty na pořad přepnulo 1,8 milionu diváků.





Podíl na sledovanosti dosáhl 25,65 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Debata byla nejsledovanější i v užších cílových skupinách 15–69 let a 15–54 let. V diskusi se utkali armádní generál ve výslužbě Petr Pavel a ekonomka Danuše Nerudová. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš nakonec do studia nedorazil.





V pátek 13. ledna zařadí CNN Prima News od 8:00 speciální vysílání, kam přijalo pozvání všech osm kandidátů na prezidenta republiky. Rozhovory s nimi povede moderátorka Markéta Fialová. Pokud nebude nikdo zvolen v prvním kole voleb, uvede televize Prima další prezidentskou Superdebatu 25. ledna od 20:15.