 »  Dětská televize Tuty se domluvila s dalšími operátory a představuje podzimní schéma

Jan Brychta

Dětská stanice Tuty byla po roce a čtvrt svého vysílání zařazena do základní nabídky kabelové společnosti UPC a satelitní Digi TV včetně OTT služby Digi2Go. V nejbližší době by mělo dojít i k jejímu zařazení do nabídky největšího tuzemského IPTV operátora O2 TV. Na svém webu pak stanice nabízí i streamované vysílání.

Úprav se dočkalo i programové schéma stanice, které by se mělo „časově více přizpůsobovat biorytmům mladších a starších dětských diváků“. Ve vysílání se to projeví od 17. září. Z převzatých titulů se u dětského publika těší největší oblibě Hasič Sam, Teletubbies či Bořek stavitel, u starších školáků vedou seriály World of Winx, Speed Racer, Degrassi nebo Wolverine & Xmen.

Ve vlastní tvorbě se televize Tuty soustředí na lifestylovou talkshow VIP U s moderátorem Vojtěchem Přívětivým a klipovou hitparádu Tuty Chart. Ta se dočkala rovněž nového moderátora, zpěváka a skladatele Timmyho Whita.