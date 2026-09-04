Devět evropských států podepsalo Pražskou deklaraci o umělé inteligenci

V českém hlavním městě byla včera v Martinickém paláci přijata takzvaná Pražská deklarace o umělé inteligenci. Dokument podepsali zástupci devíti zemí, kromě Česka jde o Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Slovinsko a Rumunsko.
“Zástupci těchto zemí se podpisem zavázali ke společné koordinaci evropské AI politiky, propojování klíčové výpočetní infrastruktury a systematickému sdílení praxe. Přijatá Pražská deklarace představuje praktickou pracovní dohodu partnerských zemí, jejímž cílem je posílit pozici celého regionu v rámci Evropské unie a zajistit, aby zúčastněné státy aktivně spoluvytvářely nová evropská pravidla pro umělou inteligenci,” shrnulo ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož ministr Karel Havlíček dohodu podepsal.
“Zásadní částí je propojení národních technologických kapacit, jako jsou specializované AI factories nebo plánované gigafactories. Na samotnou deklaraci přímo navázal podpis konkrétních memorand o AI spolupráci, která tyto principy uvádějí do každodenní praxe,” doplnil resort.
Česko se v současné době uchází o jednu z AI gigatováren Evropské unie, a to prostřednictvím Českých Radiokomunikací. Ty už dostaly posvěcení vlády, která se na akci za vysoké desítky miliard korun má finančně podílet. ČRA už nedaleko Prahy začaly stavět, v první fázi počítají s 26 MW a pokud uspěje přihláška u Evropské komise, mluví se až o 77 MW.