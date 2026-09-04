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Devět evropských států podepsalo Pražskou deklaraci o umělé inteligenci

Jan Sedlák
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Pražská deklarace o umělé inteligenci Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
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V českém hlavním městě byla včera v Martinickém paláci přijata takzvaná Pražská deklarace o umělé inteligenci. Dokument podepsali zástupci devíti zemí, kromě Česka jde o Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Slovinsko a Rumunsko.

“Zástupci těchto zemí se podpisem zavázali ke společné koordinaci evropské AI politiky, propojování klíčové výpočetní infrastruktury a systematickému sdílení praxe. Přijatá Pražská deklarace představuje praktickou pracovní dohodu partnerských zemí, jejímž cílem je posílit pozici celého regionu v rámci Evropské unie a zajistit, aby zúčastněné státy aktivně spoluvytvářely nová evropská pravidla pro umělou inteligenci,” shrnulo ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož ministr Karel Havlíček dohodu podepsal.

“Zásadní částí je propojení národních technologických kapacit, jako jsou specializované AI factories nebo plánované gigafactories. Na samotnou deklaraci přímo navázal podpis konkrétních memorand o AI spolupráci, která tyto principy uvádějí do každodenní praxe,” doplnil resort.

Česko se v současné době uchází o jednu z AI gigatováren Evropské unie, a to prostřednictvím Českých Radiokomunikací. Ty už dostaly posvěcení vlády, která se na akci za vysoké desítky miliard korun má finančně podílet. ČRA už nedaleko Prahy začaly stavět, v první fázi počítají s 26 MW a pokud uspěje přihláška u Evropské komise, mluví se až o 77 MW.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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