 »  Digi TV uvedla novou OTT variantu, sedmdesát programů za sto korun měsíčně

Jan Brychta

Satelitní a OTT operátor Digi TV uvedl nový produkt nazvaný Chytrá anténa, v jehož rámci chce nabízet až sedmdesát televizních kanálů za měsíční platbu sto korun při sjednání minimálně dvouletého závazku. Jako OTT služba vyžaduje aplikace pouze přijímač připojený k internetu. Samozřejmostí jsou služby jako zpětné shlédnutí nebo sedmidenní archiv vysílání.

V programové nabídce služby Chytrá anténa nechybějí všechny stanice České televize, skupin Nova, Prima i Barrandov a většina z nich je dostupná v HD rozlišení. Součástí je i zpravodajská televize Seznam, filmový FilmBox, dětské Duck TV a Tuty HD, sportovní fanoušci se kromě ČT Sport mohou těšit na Arena Sport 1, Arena Sport 2 a na půl roku v akci též DIGI Sport 2 HD. Nabídku doplňuje devět hudebních kanálů, šest regionálních programů i erotickou stanici Dorcel TV a vybrané slovenské, německé a polské stanice.

Uvedenou nabídku mohou předplatitelé sledovat až na čtyřech zařízeních, vedle klasické televize i na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Televizi přes Chytrou anténu mohou diváci sledovat kdekoli v České republice a v zemích Evropské unie. Filmoví fanoušci si mohou objednat i přístup do filmotéky HBO GO Plus za dalších 129 korun měsíčně.