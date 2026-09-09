Dlouholetý náměstek na ministerstvu průmyslu Petr Očko se stal ředitelem vlivného Svazu průmyslu a dopravy

Petr Očko má po zhruba roce nové angažmá. Někdejší dlouholetý náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu se stal generálním ředitelem vlivné organizace Svaz průmyslu a obchodu ČR. Nahradí Daniela Urbana, který ve funkci skončil v červenci.
Funkce generálního ředitele je součástí struktury vedení Svazu. Patří tam ještě prezident, představenstvo (kromě jiného šéf ČEZu Daniel Beneš či Martin Jahn ze Škody Auto) a dozorčí rada.
Svaz průmyslu a dopravy zastupuje tisíce firem. Podílí se na lobbingu, přípravě legislativy, tripartitě a dalších aktivitách. Prosazuje i zájmy členů ohledně digitální ekonomiky a technologií. Mezi členy Svazu patří i velké americké technologické společnosti.
Očko od loňského září vedl Národní technickou knihovnu v Praze (NTK), kde se kromě jiného snažil rozšiřovat spolupráci se startupy a podobně.
Očko před štací v NTK působil 10 let na ministerstvu průmyslu a obchodu. Během té doby řešil i řadu témat spojených s digitalizací, technologiemi, telekomunikacemi nebo startupy. Například byl součástí transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, připravoval Národní inovační fond a v poslední době se s dalšími zástupci státu podílel na komunikaci s Tchaj-wanem ohledně lokálních investic a projektů jako jsou centra pro návrh a výzkum čipů.
Očko rovněž mezi roky 2022 a 2024 sloužil jako dočasný ředitel CzechInvestu, státní agentury lákající do Česka zahraniční investory. Přes dva roky působil také jako předseda Technologické agentury ČR.
Očko ještě dříve pracoval v Telefónice O2 nebo na ministerstvu financí a dopravy. Začínal jako webový vývojář v Globe Internetu (dnes Active24). Vystudoval VŠE a později Univerzitu Karlovu (doktorský titul).
“Petr Očko velmi dobře zná fungování veřejné správy i potřeby firem a dlouhodobě se věnuje tématům, která budou klíčová pro konkurenceschopnost české ekonomiky,“ uvedl Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.