Dlouholetý náměstek ministerstva průmyslu pro digitalizaci či inovace končí, povede Národní technickou knihovnu

Jan Sedlák
Dnes
Petr Očko - ministerstvo průmyslu a obchodu Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dlouholetý náměstek ministerstvy průmyslu a obchodu Petr Očko od poloviny září změní působiště. Stane se ředitelem Národní technické knihovny (NTK). Očko působil pod mnoha ministry a případného nového po nadcházejících volbách už nestihne.

Očko na ministerstvu průmyslu působil od roku 2015. Během té doby řešil i řadu témat spojených s digitalizací, technologiemi, telekomunikacemi nebo startupy. Například byl součástí transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, připravoval Národní inovační fond a v poslední době se s dalšími zástupci státu podílel na komunikaci s Tchaj-wanem ohledně lokálních investic a projektů jako jsou centra pro návrh a výzkum čipů.

Očko rovněž mezi roky 2022 a 2024 sloužil jako dočasný ředitel CzechInvestu, státní agentury lákající do Česka zahraniční investory. Přes dva roky působil také jako předseda Technologické agentury ČR.

Očko ještě dříve pracoval v Telefónice O2 nebo na ministerstvu financí a dopravy. Začínal jako webový vývojář v Globe Internetu (dnes Active24). Vystudoval VŠE a později Univerzitu Karlovu (doktorský titul).

“Národní technická knihovna v Praze je největší a nejmodernější knihovnou zaměřenou na technické a přírodovědné obory v České republice. Dlouhodobě usiluje o propojení akademického prostředí, výzkumných institucí a veřejnosti. Ve spolupráci s českými vysokými školami a vědeckými centry se podílí na rozvoji otevřené vědy a poskytování špičkových informačních služeb,” uvedlo ministerstvo školství, pod které NTK spadá.

Očko pro Lupu uvedl, že NTK kromě své funkce knihovny zajišťuje i podporu inovačnímu prostředí, takže je tam potenciál rozvíjet spolupráci se startupy, analyzovat technologické trendy nebo řešit technologický transfer z univerzitního a vědeckého prostředí do praxe.

Ve Vodafonu po letech končí Richard Stonavský, muž přes regulace a člen vedení operátorské asociace

Jan Sedlák

